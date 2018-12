Cine da jucatoarele pentru nationala de handbal? Milionarii de la CSM Bucuresti au doar doua handbaliste in lotul de la Europene

Supercampioana Romaniei da mai putine handbaliste la lot decat Siofok.

Din lotul deplasat in Franta, 7 handbaliste provin de la echipe straine si 10 vin de la cluburi romanesti. Se remarca contingentele de cate 3 jucatoare de la SCM Ramnicu Valcea, liderul din Liga Nationala feminina, si de la Siofok, ocupanata pozitiei a patra in puternica liga maghiara. Dezamagirea vine din partea celor de la CSM Bucuresti. Cu 10 jucatoare straine in lot, cu 3 handbaliste retrase de la echipa nationala - Paula Ungureanu (38 ani), Iulia Curea (36 ani) si Oana Manea (33 ani), si cu tinerele Bianca Bazaliu, Madalina Ion si Bianca Marin intrate sporadic pe teren si mai ales in meciuri fara miza, CSM Bucuresti nu a putut sa ajute reprezentativa feminina decat cu 2 jucatoare - Cristina Neagu si Aneta Udristoiu.

Unde sunt legitimate handbalistele din lotul Romaniei:

SCM Ramnicu Valcea - Iulia Dumanska, Cristina Florica, Raluca Bacaoanu

Siofok KC (Ungaria) - Denisa Dedu, Gabriela Perianu, Melinda Geiger

CSM Bucuresti - Cristina Neagu, Aneta Udristoiu

Corona Brasov - Eliza Buceschi, Laura Chiper

Gloria Bistrita - Valentina Ardean-Elisei, Daniela Ratiu

Issy Paris 92 (Franta) - Crina Pintea

CSM Roman - Anca Polocoser

ZRK Buducnost (Muntenegru) - Cristina Laslo

Debreceni VSC (Ungaria) - Madalina Zamfirescu

Kisvardai KC (Ungaria) - Ana Maria Dragut

In lotul extins s-au mai aflat 2 jucatoare de la SCM Ramnicu Valcea (Diana Ciuca, Ana Maria Popa), 2 de la Gloria Bistrita (Elena Dinca, Laura Pristavita), 2 de la SCM Craiova (Ana-Maria Ticu, Cristina Zamfir Florianu) si cate 1 de la HC Zalau (Paula Teodorescu), Gloria Buzau (Alina Ilie), Minaur Baia Mare (Sonia Seraficeanu), CSM Bucuresti (Bianca Bazaliu) si CSM Slatina (Lorena Ostase).

Ieri, nationala Romaniei a invins Norvegia, detinatoarea titlului continental, cu scorul de 31-23 (18-12), in ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin din Franta. In urma primei victorii in fata Norvegiei la un turneu final dupa o pauza de 18 ani, Romania a castigat grupa si merge in grupele principale cu maximum de puncte, patru. Romania si Olanda vor incepe Grupa principală II cu cate 4 puncte, Ungaria si Germania vor avea cate 2, iar Spania si Norvegia, 0. Romania va juca urmatorul meci contra Olandei, pe 9 decembrie, la Nancy.