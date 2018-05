"Ne-am aparat foarte bine!" Cum a reusit Ambros Martin sa o anihileze pe Neagu! Reactia selectionerului Romaniei

Gyor, echipa condusa de selectionerul Romaniei, a invins in semifinalele Final Four pe CSM Bucuresti.

Selectioner al nationalei Romaniei si antrenor la Gyor, Martin Ambros, a fost incantat de jocul defensiv al echipei sale in partida castigata cu CSM Bucuresti, scor 20-26. Tactica echipei lui Ambros a fost evidenta, echipa maghiara reusind sa o blocheze perfecte in primul rand pe Cristina Neagu.

"Fantastic! Am avut un adversar foarte dificil, dar am jucat foarte bine in aparare. Ce am vrut noi a fost sa le punem in dificultatea. Cand au egalat am raspuns foarte bine si am realizat ca daca avem apararea buna putem castiga.



Nu puteam sa ne focusam doar pe Cristina Neagu, dar important ca celelalte jucatoare sa nu poata aruca la poarta" a spus Martin Ambros la final.

Acesta ar putea sa-si intalneasca in finala chiar viitoarea echipa, Rostov Don! El a fost dorit si la CSM Bucuresti insa a ales echipa din Rusia.