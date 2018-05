"Mi-e greu sa mai zic ceva. Nu vorbesc de bronz, voiam Champions League!" Ce spune Paula Ungureanu dupa ratarea lui CSM in Final Four

Paula Ungureanu le multumeste fanilor romani care au sustinut-o pe CSM in meciul de la Budapesta.

Pe Paula n-a afectat-o presiunea din sala. "Gyor a fost mai buna", crede portarul lui CSM.

"Un meci foarte greu, disputat. Imi pare rau, ne-am dorit enorm. A fost super greu, trebuie sa fim fair-play si sa felicitam echipa de la Gyor. Acum sunt la cald, nu vreau sa vorbesc prea mult. Am crezut in noi, dar pur si simplu am cedat. Ne-am dorit Liga Campionilor, mi-e greu sa mai vorbesc acum. Suntem in final 4, n-a contat atmosfera. A fost super frumoasa atmosfera, le multumim romanilor si ne pare rau ca n-am putut sa le oferim o medalie. Nu mai vreau sa spun nimic de medalia de bronz, nu pot sa mai vorbesc", a spus Paula.