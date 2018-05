"Totul a fost bine pana la 16-16! Apoi fiecare a jucat pentru ea!" Reactia antrenorului celor de la CSM Bucuresti dupa infrangerea cu Gyor

CSM Bucuresti a ratat calificarea in finala Ligii Campionilor.

CSM Bucuresti a pierdut cu 20-26 in semifinalele Final Four cu Gyor dupa un meci foarte slab facut de atacul echipei. Antrenorul lui CSM, Per Johansson, a pus infrangerea pe seama inceputului si a finalului de meci, perioade in care CSM a marcat foarte putin.

"Ne-am aparut bine, am inceput foarte prost si ne-am multumit cu faptul ca eram la 2 goluri in spate. Totul a fost bine pana la 16-16, dupa aceea am ratat si am inceput sa jucam individual, fiecare pentru ea. Nu avem contraatac, si fostul antrenor a avut problema asta, nu inteleg de ce.



Am incercat jucatoare noi, am incercat toate sistemele, dar nu am depasit apararea lor. Este o mare dezamagire, asa e mereu cand pierzi. Urasc sa pierd. Nu stiu daca raman" a spus Per Johansson a spus Digi Sport.