CSM BUCURESTI - GYOR, LIVE, 16:15 | Impreuna spre un nou trofeu! Ce trebuie sa faca CSM pentru a castiga din nou Liga Campionilor

De Adrian Costeiu

Corespondent PROTV la Budapesta



Pentru a treia oara consecutiv, CSM Bucuresti a ajuns in FINAL 4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Pretentiile au devenit enorme in acest sezon odata cu transferul Cristinei Neagu, insa campioana Romaniei nu a aratat, cel putin deocamdata, ca o formatie capabila sa castige trofeul, la fel cum a reusit in urma cu doua sezoane. Deocamdata, CSM a avut doar doua meciuri cu adevarat exceptionale: victoria cu 28-22 in fata Gyorului in Main Round-ul competitiei si succesul categoric in fata lui Metz, 34-21, in turul sferturilor de finala. Poate, insa, CSM sa cucereasca marele trofeu?

De ce e semifinala decisiva

Raspunsul sta, in opinia celor implicati, in meciul contra lui Gyor, de sambata, din semifinalele competitiei. “Castigam cu Gyor si apoi suntem favoriti in finala,” spun majoritatea celor angrenati din interiorul clubului bucurestean, semn ca semifinala de sambata e decisiva, e cel mai important meci al sezonului. Vorbele sunt validate si de faptul ca echipa care va castiga prima semifinala a turneului de la Budapesta are cel putin trei ore de odihna in plus fata de oponenta din finala, indiferent ca e vorba de Vardar sau Rostov. Intr-o lume a handbalului care preseaza din ce in ce mai mult pentru un FINAL 4 disputat in trei zile, cu o zi de pauza intre partide, nu ca in acest moment, fiecare minut de recuperare in plus conteaza enorm. Ori acest lucru s-ar putea dovedi decisiv in calculele pentru desemnarea noii castigatoare a Ligii Campionilor.



Poate profita CSM de absentele Gyorului?

De ce are CSM sanse bune pentru finala? In primul rand, datorita lotului excelent pe care echipa bucuresteana il are si pentru ca nu a avut nicio accidentare importanta cu exceptia celei suferite de Anastasia Lobach la inceputul sezonului, pivotul bielorus fiind recuperata in acest moment. Fata de Gyor, care are o banca formata din multe jucatoare tinere, CSM poate „repara” anumite probleme pe care le are in startul partidei cu rezerve precum Niombla, Jorgensen, Curea sau Manea. Sunt jucatoare experimentate, care stiu ce presupune un astfel de meci, fata de rezervele Gyorului, multe dintre ele inca tinere si fara multe minute in meciuri decisive.

Experienta conteaza enorm in acest moment, dar si accidentarile echipei maghiare inclina usor balanta spre CSM. Pierderea Norei Mork a fost o lovitura puternica pentru Gyor, norvegianca fiind principala gura de foc in ofensiva maghiara. Cand Gyor a pierdut-o si pe Zsuzsanna Tomori, cea mai buna aparatoare din acest sezon al Ligii Campionilor, echipa maghiara a incasat o noua lovitura. La fel si in cazul extremei Jana Knedlikova, slovaca nefiind apta de joc pentru acest meci. „E a cincea sau a sasea formula pe care o incercam in acest sezon. Nu ne ramane decat sa dam totul pe teren,” s-a lamentat tehnicianul Gyorului, Ambros Martin.

Un plan B

Intr-un meci decisiv, in care posibilitatea corectiilor unor erori este minima, inceputul este extrem de important. Cand a invins-o pe Vardar in semifinala in urma cu doua sezoane, CSM a fortat inca din start si nu s-a mai uitat in spate. Anul trecut, cand a cedat impotriva macedonencelor, campioana Romaniei nu a avut nicio sansa inca de la inceput, iar asta s-a vazut clar in teren. De data aceasta, insa, CSM pare mai puternica si pare ca stie ce trebuie sa faca pentru a nu ceda usor in fata maghiarelor. „Anul trecut nu am avut un plan B prin care puteam schimba ceva. De data aceasta, insa, avem in plan mai multe lucruri care pot schimba soarta jocului. Sa vedem ce se va intampla,” explica tehnicianul CSM-ului, Per Johanssson. Experienta echipei romane, aflate la al treilea turneu final la Budapesta, poate fi decisiva. E drept, Gyor-ul are patru prezente in aceasta faza a competiei, insa lipsurile formatiei maghiare pot fi exploatate la maximum de CSM.

Neagu + Gullden = victorie

Cert e doar ca CSM are nevoie sa arate ca echipa care a invins-o la Bucuresti pe Metz, nu ca cea care a pierdut clar la Gyor sau la Rostov. „Intr-o zi buna, nicio formatie din lume nu ne bate,” spune Iulia Curea, extrema stanga a campioanei Romaniei. Definitia unui meci perfect pare simplu: un portar in forma buna, o defensiva care sa nu schimbe mult cu atacul si sa fie solida, dar si o zi buna din partea duo-ului Neagu-Gullden, care nu s-a inteles foarte bine la CSM in acest sezon. Coincidenta sau nu, singurul meci bun cu adevarat, cand ambele jucatoare au evoluat la potential maxim si au impartit posesia a fost cel cu Metz. Vor reusi sa faca acelasi lucru si acum? Ramane de vazut! Neagu e doar la patru goluri de golghetera competitiei, Iveta Luzumova, care a fost eliminata cu Thuringer.