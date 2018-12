Cat castiga Martin Ambros la nationala Romaniei! Dezvaluirea lui Tadici: "Un antrenor roman castiga de 20 de ori mai putin!"

Gheorghe Tadici spune ca Martins Ambros castiga de 20 de ori mai mult decat castiga el la nationala Romaniei.

Gheorghe Tadici spune ca Martin Ambros castiga mult mai mult decat antrenorii romani care l-au precedat.

Cu un contract de 130.000 de euro pe an, spaniolul se incadreaza in media salariala din fotbalul romanesc.

Tadici spune ca el a castigat de 20 de ori mai putin atunci cand a fost selectionerul Romaniei.

"Mai multi colegi ma intrebau ce s-a schimbat in jocul echipei de cand este el la echipa. Fata de un antrenor roman, care in trei ani primea vreo 18.000 de euro, aici e vorba despre 130.000 de euro pe an", a spus Tadici in ProSport.

Martin Ambros, 50 de ani, este antrenorul Romaniei din 2016. In paralel, spaniolul este antrenorul rusoaicelor de la Rostov pe Don.