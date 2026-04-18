Final Four-ul Champions League „fuge“ de noi! Deși avem niște echipe de handbal feminin, cu bugete imense asigurate din bani publici, din buzunarul contribuabilului, n-am mai avut o echipă în careul de ași din... 2018! Atunci, CSM București a încheiat competiția pe locul 3, câștigând finala mică: 31-30 cu Rostov-Don.

Acum, la actuala ediție, avem două formații care au avansat până în sferturi: CSM București și Gloria Bistrița. Ultima tocmai a încheiat meciul-tur din această fază. Din păcate, unul pierdut dramatic: 35-36! La pauză, franțuzoaicele au condus cu 19-17. Și, în ciuda unei părți secunde pe muchie de cuțit, româncele n-au reușit remontada.

Vestea bună e că, inclusiv după această înfrângere, șansele de calificare rămân pentru Bistrița. Cu precizarea că returul din Franța, programat pentru 26 aprilie, va fi infernal!

Tot astăzi, CSM București va juca, în prima manșă din sferturile Champions League. În deplasare, de la ora 19:00, ora României, „tigroaicele“ vor înfrunta Esbjerg (Danemarca).