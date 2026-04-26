Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă şi duminică, în deplasare, de formaţia franceză Brest Bretagne Handball, scor 36-30 (14-13), şi a ratat calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor. În semifinalele competiţiei vor juca astfel Gyor ETO, Metz Handball, CSM Bucureşti şi Brest Bretagne Handball.

Brest - Gloria Bistrița 36-30 în retur după 36-35 în tur

Principalele marcatoare ale meciului au fost Vyakhireva 8 goluri, Nocandy 6, Tshimanga 5, Lott 5, pentru Brest, respectiv So Delgado 9, Seraficeanu 5, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa.

În tur, Brest a câştigat cu scorul 36-35, iar cu dublă victorie se califică în semifinale.

Tot duminică, pe teren propriu, campioana CSM Bucureşti a învins Team Esbjerg, scor 37-27 (25-26 în tur), şi s-a calificat la Turneul Final Four. Celelalte echipe calificate la Turneul F4 sunt Gyor ETO (36-28 şi 40-25 cu Odense) şi Metz Handball (31-31 şi 31-28 cu FTC Budapesta).

Gloria Bistrița a felicitat-o pe rivala CSM București pentru calificare

Gloria Bistriţa a transmis un mesaj de felicitare campioanei României, chiar înaintea partidei cu Brest: ”Felicitări echipei CSM Bucureşti pentru calificarea în Final Four-ul EHF Champions League! Respect şi pentru atmosfera creată la Bucureşti de cei 5.000 de suporteri care au transformat sala într-un adevărat spectacol. Aşa arată handbalul trăit cu pasiune!”.

Campioana României s-a calificat direct în sferturi, în urma clasării pe locul 2 în grupa B. Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Gloria Bistriţa s-a calificat în premieră în sferturile Ligii Campionilor, după ce a eliminat în optimi echipa Ikast (35-34, 37-28).

Turneul Final Four va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie, iar tragerea la sorţi a semifinalelor va avea loc luni.

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total. news.ro