Robert Militaru, în echipa etapei a patra din Liga Campionilor la handbal masculin!

EHF anunţă, vineri, echipa etapei a IV-a din Liga Campionilor, iar între jucătorii aleşi se află şi cel mai bun apărător al lui Dinamo Bucureşti, Robert Militaru.

Echipa etapei a IV-a este formată din portarul Appelgren (Veszprem), extrema stânga Freihöfer (Fuchse Berlin), interul stânga Zehnder (GOG), centrul Anžič (Celje), interul dreapta Müller (HC Kriens), extrema dreapta Vorkapic (HC Vardar), pivotul Syprzak (PSG) şi Robert Militaru, în calitate de cel mai bun apărător.