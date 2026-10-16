FOTO Robert Militaru, în echipa etapei a patra din Liga Campionilor la handbal masculin! Cum s-a încheiat Dinamo - FC Barcelona

Robert Militaru, în echipa etapei a patra din Liga Campionilor la handbal masculin! Cum s-a încheiat Dinamo - FC Barcelona Handbal
Alexandru Hațieganu
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Dinamo reprezintă România în Liga Campionilor.

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robert militaruechipa etapeiLiga CampionilorHandbal MasculinDinamo - FC Barcelona
Din articol

Robert Militaru, în echipa etapei a patra din Liga Campionilor la handbal masculin!

EHF anunţă, vineri, echipa etapei a IV-a din Liga Campionilor, iar între jucătorii aleşi se află şi cel mai bun apărător al lui Dinamo Bucureşti, Robert Militaru.

Echipa etapei a IV-a este formată din portarul Appelgren (Veszprem), extrema stânga Freihöfer (Fuchse Berlin), interul stânga Zehnder (GOG), centrul Anžič (Celje), interul dreapta Müller (HC Kriens), extrema dreapta Vorkapic (HC Vardar), pivotul Syprzak (PSG) şi Robert Militaru, în calitate de cel mai bun apărător.

Dinamo Bucureşti a pierdut în etapa a IV-a la scor cu FC Barcelona, 22-36, însă Robert Militaru s-a remarcat în defensivă.

FC Barcelona, alături de Veszprem şi Sporting Lisabona, sunt deja calificate în grupele principale, cu patru victorii consecutive în grupele preliminare.

Dinamo Bucureşti ocupă locul 4, cu 1 punct, în Grupa E.

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