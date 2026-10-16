România debutează în preliminariile Campionatului European de handbal masculin 2028 cu Franţa. Când are loc meciul

Trei zile mai târziu, tricolorii vor evolua pe teren propriu, în noua sală din Tulcea, cu Polonia.

Naţionala României va juca primul meci din grupa 6 preliminară a Campionatului European din 2026 în deplasare, cu multipla campioană Franţa, în 5 noiembrie.

Meciurile din preliminarii vor continua în 2027, începând din martie, cu Letonia (tur 10/11 martie şi retur 13/14 martie), cu Franţa (retur 5/6 mai) şi cu Polonia (retur 9 mai).

Primele două clasate din fiecare din cele opt grupe şi cele mai bune patru echipe de pe locul 3 se califică la turneul final al Campionatului European din 2028.

Competiţia va fi găzduită, între 13–30 ianuarie 2028, în Spania, Portugalia şi Elveţia.

În paralel, în acelaşi timp cu preliminariile, cele trei naţiuni gazdă şi deţinătoarea trofeului, Danemarca, vor evolua în EHF Euro Cup, competiţie semioficială pentru echipele calificate direct la turneul final al CE2028.

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