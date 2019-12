Jucatoarele suspecte de dopaj au fost SUSPENDATE de Federatie! Anunt de ultima ora

Comisia Centrala de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal a suspendat provizoriu mai multe jucatoare ale echipei Corona Brasov, suspectate de incalcarea regulamentului antidoping, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul FRH.

Astfel, Comisia Centrala de Disciplina, autosesizata conform art. 9.1 din Regulamentul Disciplinar, constata ca in data de 25 noiembrie, Comisia de audiere a sportivilor şi personalului asistent din codul ANAD a dispus suspendarea provizorie a sportivelor Bianca Bazaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo, incepand cu data de 25 noiembrie, conf. art. 50, alineat 1 din Legea 227/2006.

Dupa ce in data de 26 noiembrie, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent din codul ANAD, a dispus notificarea sportivelor Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopataru, Natasa Nolevska, in vederea audierii şi cercetarii privind utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţa sau metoda interzisa ce constituie o abatere a regulamentelor antidoping şi suspendarea provizorie din activitatea sportiva, in conformitate cu prevederile art. 50 din Legea 227/2006, Comisia Centrala de Disciplina a constatat ca dreptul de joc in competiţiile organizate de FRH, AJH, AMHB este suspendat, incepand cu data de 26 noiembrie pana la data stabilita conform Hotararii ANAD.

Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent din codul ANAD a dispus, in data de 29 noiembrie, notificarea altor zece jucatoare, Sorina Maria Tirca, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Patuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuţa, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogirla, in vederea audierii şi cercetarii privind utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţa sau metoda interzisa, ce constituie o abatere a regulamentelor antidoping şi suspendarea provizorie din activitatea sportiva in conformitate cu prevederile art. 50 din Legea 227/2006, iar Comisia Centrala de Disciplina a constatat şi in aceste cazuri suspendarea dreptului de joc pana la data stabilita conform Hotararii ANAD.

Comisia Centrala de Disciplina, autosesizata conform art. 9.1 din Regulamentul Disciplinar, a suspendat dreptul de joc şi al sportivelor Claudia Eugenia Lacatuş şi Oana Maria Caprar, notificate in data de 03 decembrie de Comisia şi audiere a sportivilor şi a personalului asistent din codul ANAD in vederea audierii şi cercetarii privind utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţa sau metoda interzisa.

Comisia de Disciplina a amanat luarea unei decizii impotriva clubului CSM Corona Braşov pana la data de 5 decembrie, data pana la care clubul are posibilitatea sa formuleze aparare ''in sensul art.12 ?i 72 lit. e) din Statutul F.R.H. raportat la art. 47 din Legea 227/2006 republicata''.



Cristina Laslo, Daria Bucur, Eliza Buceschi şi Bianca Bazaliu, care au folosit terapia cu laser intravenos, o metoda care este interzisa de regulamentul AMA/WADA, au fost excluse din echipa naţionala a Romaniei care participa in aceste zile la Campionatul Mondial din Japonia. Directorul clubului CSM Corona Braşov, Liviu Dragomir, a declarat ca nu s-a pus niciun moment problema de a apela la proceduri care sa creasca performanţele sportive ale jucatoarelor echipei de handbal, dupa ce Agenţia Naţionala Anti-Doping (ANAD) a anunţat ca trei handbaliste ale echipei Corona (Bazaliu, Hosu, Laslo) sunt suspectate de utilizarea unei metode de terapie interzise.

Clubul a prezentat şi punctul de vedere al clinicii la care a apelat, IOMED Clinique, in legatura cu acest caz.

''Terapia cu laser de joasa frecvenţa este o procedura minim-invaziva şi non-farmaceutica de generare a unui raspuns fotochimic la nivelul ţesuturilor disfuncţionale sau afectate. Terapia cu laser poate scadea senzaţia dureroasa, reduce inflamaţia şi accelera procesele de vindecare in cazul a numeroase afecţiuni acute şi cronice. Principalul scop al tratamentului in cazul durerii şi a condiţiilor degenerative este acela de a imbunataţi funcţia şi mobilitatea structurilor afectate'', a precizat scrisoarea medicala.

IOMED Clinique a menţionat ca terapia a fost ''utilizata strict in scop terapeutic in afecţiuni de oboseala cronica şi leziuni musculare'', iar numarul şedinţelor care au fost efectuate au fost de una, maximum doua, cu o pauza intre şedinţe de şapte zile.