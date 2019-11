ANUNT SOC! Cazul de dopaj de la Corona Brasov nu e singular. Fotbalul din Romania este vizat!

Saptamana trecuta, un scandal imens de dopaj a lovit handbalul romanesc

Trei jucatoare de la Corona Brasov au fost notificate de Agentia Nationala Anti-Doping, fiind suspecte ca ar fi apelat la o terapie cu laser intravenos, procedura interzisa. Doua dintre acestea, Bianca Bazaliu si Cristina Laslo, au fost imediat excluse din lotul Romaniei pentru Campionatul Mondial de Handbal din Japonia.

Ulterior, pentru ca exista suspiciuni ca tot lotul Coronei Brasov ar fi fost supus terapiei, si Eliza Buceschi si Daria Bucur au fost lasate acasa.

Cristi Balaj, presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping face un anunt soc! Acesta sustine ca exista indicii clare ca si alti sportivi, de la alte discipline sportive, printre care si fotbal, ar fi folosit aceeasi procedura interzisa.

"Poate exista un semn de intrebare si acolo (n.r. la fotbal). Ca s-a folosit si in alte sporturi decat handbal, semnale exista. Disciplinele sportive nu am sa le spun in acest moment. Posibilitate exista sa fie si la dans sportiv, si la fotbal, si la baschet

Certific ca exista informatii si despre alte discipline sportive, certific acest lucru. Posibilitatea poate sa fie legata de diferite discipline sportive care cluburi in sau in preajma judetului Brasov", a declarat Balaj, la Telekom Sport.

ANAD face cercetari in acest moment si anunta ca va reveni in curand cu concluzii.