"Nimeni nu poate castiga pe terenul lor". Prima reactie din tabara CSM-ului dupa infrangerea dura suferita la Gyor

CSM Bucuresti a fost invinsa de Gyor, scor 36-27.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Echipa bucuresteana a pierdut in aceasta seara primul meci disputat in grupa principala a Ligii Campionilor, scor 36-27, impotriva handbalistelor de la Gyor. Fara Cristina Neagu si Amanda Kurtovic, CSM a pierdut fara drept de apel, la o diferenta de 9 goluri. Pivotul echipei nationale, Crina Pintea, a avut 9 reusite pentru echipa maghiara.

Iulia Curea a recunoscut superioritatea celor de la Gyor si faptul ca jocul nu a mers asa cum si-ar fi dorit hanbdalistele de la CSM.

"Nu a mers nici partea ofensiva, nici partea defensiva. Daca ne luam dupa meciul din seara asta, se pare ca nimeni nu poate castiga pe terenul lor. Trebuie sa facem o aparare mult mai dura, la fel ca si in atac, dar pana la meciul retur mai avem de jucat alte partide", a spus Curea.

Handbalista si-a exprimat nemultumirea fata de sansele pe care le primeste de la antrenorul sau, Dragan Djukic, ea fiind folosita foarte putin de la venirea acestuia pe banca "tigroaicelor".

"Sunt foarte suparata, nu ma asteptam sa ne bata la o asemenea diferenta. Stiam ca sunt bune, dar infrangerea este usturatoare. Am gresit mult in aparare, iar in atac nu am avut foarte multe solutii. Nu prea ne-a mers jocul. Imi doresc sa joc mai mult, dar asta este. E alegerea antrenorului", a spus Iulia Curea.