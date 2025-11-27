Campionatul Mondial de handbal feminin a așezat-o pe România în Grupa A, împreună cu selecționatele Danemarcei, Croației și Japoniei.



Până la meciul programat în data de 1 decembrie contra celei mai puternice adversare din grupă, Danemarca, „tricolorele” vor să rezolve calculele calificării, în duelurile cu Croația și Japonia.

România poate obține calificarea până la meciul cu Danemarca, din 1 decembrie



România întâlnește Croația joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00, meci în care țara noastră e considerată favorită la victorie, deoarece în lotul croatelor au rămas apte de joc doar trei sportive care nu evoluează în campionatul intern.

Împotriva Japoniei, România poate construi pe moralul conturat la ultima ediție a Campionatului Mondial, când a reușit să câștige la patru goluri diferență.

După succesele convingătoare, semnate la șapte, respectiv nouă goluri diferență împotriva selecționatelor Cehiei și Austriei, în Trofeul Carpați, jucătoarele antrenate de Ovidiu Mihăilă și Iulia Curea se pot gândi cu mai multă încredere la îndeplinirea obiectivului de clasare în primele zece echipe ale lumii.

