GALERIE FOTO Din outsidere, favorite la calificare: România la Mondialul de handbal, șanse crescute în meciurile cu Croația și Japonia

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Presiune și privilegiu: România, considerată favorită în primele două meciuri pe care le va disputa la Campionatul Mondial.

Campionatul Mondial de handbal feminin a așezat-o pe România în Grupa A, împreună cu selecționatele Danemarcei, Croației și Japoniei. 

Până la meciul programat în data de 1 decembrie contra celei mai puternice adversare din grupă, Danemarca, „tricolorele” vor să rezolve calculele calificării, în duelurile cu Croația și Japonia. 

România poate obține calificarea până la meciul cu Danemarca, din 1 decembrie

România întâlnește Croația joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00, meci în care țara noastră e considerată favorită la victorie, deoarece în lotul croatelor au rămas apte de joc doar trei sportive care nu evoluează în campionatul intern. 

Împotriva Japoniei, România poate construi pe moralul conturat la ultima ediție a Campionatului Mondial, când a reușit să câștige la patru goluri diferență.

După succesele convingătoare, semnate la șapte, respectiv nouă goluri diferență împotriva selecționatelor Cehiei și Austriei, în Trofeul Carpați, jucătoarele antrenate de Ovidiu Mihăilă și Iulia Curea se pot gândi cu mai multă încredere la îndeplinirea obiectivului de clasare în primele zece echipe ale lumii.

Handbal

  Romania handbal trofeul carpati
Iulia Curea: „În handbalul modern, e nevoie de goluri ușoare date de extreme, pe contraatac.”

Explicând secretele jocului de handbal din perspectiva extremelor, Iulia Curea - actualmente antrenor secund - a dezvăluit care sunt aspectele asupra cărora se concentrează alături de Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București), Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov) și Eva Kerekes (Gloria Bistrița).

„Dacă vorbim strict de extreme, vreau să plecăm de la partea defensivă. E nevoie de multă activitate, de joc de picioare, să poată să urmărească mingea și să poată să plece, anticipat, pe contraatac. 

Cred că este nevoie, în jocul modern, de goluri ușoare date de extreme, pe contraatac.

În atac, pe pozițional, lucrăm foarte mult intrarea în minge. E important ca extremele să nu prindă mingea pe loc, să intre în circulație și să fie pregătite să fie introduse în jocul echipei,” a declarat antrenorul secund al echipei naționale, Iulia Curea. 

Programul României la Campionatul Mondial din 2025

  • 27 noiembrie, ora 19:00 - România - Croația
  • 29 noiembrie, ora 19:00 - România - Japonia
  • 1 decembrie, ora 21:30 - Danemarca - România
