ACS HC Buzău 2012 şi SCM Politehnica Timişoara au obţinut victorii, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, astfel că ocupă poziţii pe podium.

HC Buzău - CSM București 29-25

HC Buzău a dispus de CSM Bucureşti cu scorul de 29-25, în Sala ''Romeo Iamandi'', egalând liderul Dinamo la puncte.

”Dulăii” au astăzi meci cu Potaissa Turda, de la ora 17:30 în sala din Ștefan cel Mare.

Lukasz Gogola a marcat 8 goluri pentru gazde, iar Alexandru Mihai Tărîţă a reuşit 7, în timp ce de la ''tigri'' cel mai bun a fost portarul Valentin Petrila (15 intervenţii).