ACS HC Buzău 2012 şi SCM Politehnica Timişoara au obţinut victorii, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, astfel că ocupă poziţii pe podium.
HC Buzău - CSM București 29-25
HC Buzău a dispus de CSM Bucureşti cu scorul de 29-25, în Sala ''Romeo Iamandi'', egalând liderul Dinamo la puncte.
”Dulăii” au astăzi meci cu Potaissa Turda, de la ora 17:30 în sala din Ștefan cel Mare.
Lukasz Gogola a marcat 8 goluri pentru gazde, iar Alexandru Mihai Tărîţă a reuşit 7, în timp ce de la ''tigri'' cel mai bun a fost portarul Valentin Petrila (15 intervenţii).
Politehnica Timișoara a revenit pe podium după 30-28 cu CSM Vaslui
SCM Politehnica Timişoara a revenit pe podium după ce a învins-o pe CSM Vaslui cu 30-28, în Sala ''Constantin Jude''.
În minutul 58, scorul era egal, 28-28. Alves Thiago Ponciano şi Risto Vujacic au marcat golurile victoriei echipei bănăţene.
Christian Manojlovic a marcat 7 goluri pentru Poli, iar Risto Vujacic 5, în timp ce portarul Dan Lucian Vasile a avut 11 intervenţii.
Dragoş Hanţaru a marcat 7 goluri pentru vasluieni, iar Andy Ştefan Armanu 6.
CSM Constanţa a câştigat duelul codaşelor cu CSM Sighişoara, scor 28-25, pe teren propriu, iar CS Universitatea Cluj a pierdut la un gol cu CSU din Suceava, în Sala ''Horia Demian'', 31-32.
Cum arată Top 5 din clasamentul Ligii Zimbrilor
1. CS Dinamo Bucureşti 22 puncte (13 jocuri)
2. ACS HC Buzău 22 (14)
3. SCM Politehnica Timişoara 18 (15)
4. CSM Bucureşti 17 (14)
5. CSM Vaslui 17 (15)
...
Agerpres
Foto: HC Buzău