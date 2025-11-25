Echipa HC Buzău va întâlni formaţia bosniacă RK Konjuh Zivinice în optimile de finală ale European Cup, potrivit tragerii la sorţi de marţi.



Manşa tur va avea loc în deplasare, în 14-15 februarie 2026, iar returul o săptămână mai târziu, pentru un loc în sferturile competiţiei.

HC Buzău a trecut două tururi până în optimi, în care a eliminat echipa bosniacă RK Leotar (46-21, 43-30) şi formaţia Maccabi Tel Aviv (36-33, 40-33).

Sferturile se vor disputa între 28 martie-5 aprilie, fiind urmate de semifinale (25 aprilie-3 mai) şi finală (23-31 mai).

În turul 2 a evoluat şi CSM Constanţa, care a fost eliminată de cehii de la RK Dukla (27-37 şi 31-33). CSM Constanţa a intrat în competiţie din primul tur, în care a eliminat pe Parnassos Strovolou Nicosia (39-22, 34-24)

