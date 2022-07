Oana Borș (18 ani) s-a accidentat, în decembrie 2021, în timpul meciului contra Iranului de la Campionatul Mondial din Spania. Handbalista de la Minaur Baia Mare a scăpat pe contraatac, a înscris primul ei gol pentru echipa națională de senioare, dar piciorul drept i-a fugit la aterizare. A fost scoasă de pe teren pe targă, în timp ce plângea și acuza dureri mari. Verdictul a fost dur: ligamentele încrucișate, ligamentele colaterale și meniscul rupte, apoi recuperare până în ianuarie 2023. Între timp, extrema dreapta, considerată una dintre cele mai valoroase tinere handbaliste din România, s-a mutat temporar la Rm. Vâlcea, unde continuă recuperarea, a luat BAC-ul și și-a descoperit mai multe hobby-uri.

A fost operată la Gyor, de un medic născut în România

"M-am operat la Gyor, mi l-a recomandat Melinda Geiger pe doctorul Laszlo Szalasy, care este născut în România, la Odorheiu Secuiesc. A făcut facultatea la Tg. Mureș, a plecat în Ungaria, în 1990, și este de mulți ani în anturajul echipei de handbal. Din punct de vedere medical, sunt foarte bine, recuperarea merge conform planului. Încă nu am revenit pe teren, nici nu am început să alerg. Se estimează că voi reveni pe teren în ianuarie 2023. Operația am făcut-o în februarie 2021 și e recomandat să fac minim 10 luni de recuperare, din cauză că e prima operație și am sub 20 de ani. Există riscul să recidiveze, dacă intru mai repede.

A fost o perioadă foarte grea. Am încercat mereu să am o activitate, pentru că a fost foarte greu să trec de la viața mea activă, cu două antrenamente pe zi, la stat degeaba. Acum am simțit o schimbare, pentru că am început să fac din nou antrenamente. Fac doar exerciții specifice pentru genunchi și lucrez cu diverse aparate la sala de forță. A fost o perioadă dificilă, din care am învățat multe. Am devenit mult mai matură și mult mai conștientă de deciziile pe care le iau.

S-a mutat temporar la Rm. Vâlcea, pentru a face recuperarea

Fac recuperarea la Rm. Vâlcea. E un kinetoterapeut foarte bun aici și lucrez foarte bine cu el. În perioada aceasta m-am mutat în alt oraș, de la Baia Mare la Rm. Vâlcea. Echipa mea a jucat în Final Four-ul EHF European League, în acest sezon. Nu am reușit să ajung să le văd pe viu, pentru că a fost greu cu recuperarea, ocupa mult timp. Cred că am ocupate trei-patru ore în fiecare zi cu recuperarea, depinde de program și de planificare.

Urmează niște luni destul de grele. Cred că va fi mult mai greu cu recuperarea, pentru că încep și alergarea. Genunchiul meu e aproape refăcut și pot să încep să lucrez la capacitate 80-90%. Sper să decurgă totul bine și să revin cât mai repede pe teren. Am avut noroc, dacă pot să spun așa, că înainte de operație am făcut tot un fel de recuperare. Am reușit să mă pun pe picioare și nu am avut probleme așa de mari după.

Adică nu a fost nevoie să o iau de la zero, să reînvăț să merg. Dar operația a fost destul de grea și durerile au fost foarte mari, în primele săptămâni. Am mers în cârje două săptămâni și apoi am mers fără ajutor. Nu aceasta a fost cea mai grea parte. Până la urmă, te înveți cu orice, te adaptezi situației.

A luat nota 7.05 la BAC și vrea cu naționala la JO 2024

De curând am dat și BAC-ul. A fost ok, ținând cont că am lipsit mult din cauza accidentării. Am avut media 7.05. A fost greu, pentru că nu am putut să mă transfer la un liceu din Vâlcea. A fost destul de incomodă naveta, am dat BAC-ul la Baia Mare. La Geografie m-am descurcat cel mai bine. În această perioadă mi-am descoperit hobby-uri. Am început să desenez, să mă uit la filme și să ies să mă plimb. Desenul este terapeutic, cred, este liniștitor. M-am uitat la multe filme și seriale, îmi plac mai mult cele cu subiect istoric, gen 'Prințesa Albă'.

Aș vrea să vizitez mai multe locuri, dar nu îmi permite piciorul să mă deplasez cât de mult aș vrea. Deocamdată, ies și beau o cafea și mai mult mă uit la împrejurimi. Până să mă accidentez, nu am avut timp de altceva, mergeam la handbal și la școală. Mai am contract cu Minaur până în 2024. Sper să revin cât mai reprede și cât mai puternică. E prea mult să mă gândesc acum la echipa națională. Dar, dacă ar fi să-mi stabilesc un obiectiv, ar fi să ajung cu echipa națională la Olimpiada din 2024", a declarat Oana Borș pentru Sport.ro.

