Naționala de handbal feminin a României va avea un nou selecționer: "Mai sunt câteva detalii de pus la punct"

Constantin Din, noul președinte la Federației Române de Handbal, este hotărât să facă anumite schimbări, iar una dintre acestea vizează postul de antrenor al primei reprezentative feminine a României.

Florentin Pera (42 de ani), fost tehnician la TSKA Moscova, a confirmat negocierile pe care le are cu oficialii FRH pentru preluarea funcției de selecționer.

"Pentru mine a fost o mare realizare să antrenez o echipă aşa mare, cum e TSKA Moscova, un club care îşi propunea câştigarea Ligii Campionilor. Îmi pare rău că nu am avut şansa de a ajunge în Final Four şi a lupta pentru câştigarea Ligii Campionilor.

Mai aveam un an de contract, am ajuns la o înţelegere, am reziliat pe cale amiabilă, fără nicio pretenţie financiară.

Negociez cu echipa naţională. Am avut o întâlnire cu domnul preşedinte Costel Din, nou conducere mi-a propus postul de selecţioner al României. Mă simt onorat, suntem în discuţii avansate, mai sunt câteva detalii de pus la punct.

Sper ca până la sfârşitul lunii să se definitiveze discuţiile şi ar reprezenta un vis împlinit. E onorant să fii selecţionerul naţionalei României.

Voi pune toată energia mea pentru a aduce un plus echipei naţionale, voi imprima o mentalitate de învingător fetelor", a declarat Pera la OrangeSport.

În afara experienței din Moscova, Florentin Pera a antrenat doar în România, printre cluburile pe care le-a pregătit fiind Cetate Deva, Tomis Constanţa, HCM Roman, U Alexandrion Cluj, HC Dunărea Brăila şi CSM Râmnicu Vâlcea