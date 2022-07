CSM București s-a reunit la Sala Polivalentă din Capitală, astăzi, sub conducerea antrenorilor Adrian Vasile, Iulia Curea și Dado Mulabdic. De la primul antrenament al noului sezon, care a adus și teste fizice sub conducerea preparatorului Radu Vasilcan, pentru aflarea nivelului de pregătire al fiecărei jucătoare, nu au lipsit noile achiziții, Crina Pintea (România / Gyor ETO), Laura Glauser (Franța / Gyor ETO), Evelina Eriksson (Suedia / Vipers Kristiansand), Marina Sudakova (Rusia / ȚSKA Moscova), Kalidiatou Niakate (Franța / Brest Bretagne Handball) și Grace Zaadi (Franța / Metz HB).

De asemenea, la antrenament a participat Cristina Neagu sau vedetele din sezonul trecut, Marie Davidsen, Siraba Dembele, Malin Aune, Ema Ramusovic, Emilie Hegh Arntzen și Elizabeth Omoregie. Pentru noul sezon, antrenorul Adi Vasile se va baza pe internaționala Alexandra Dindiligan și pe tinerele Ștefania Stoica, Alicia Gogîrlă și Andreea Ailincăi, ultima fiind sora Crinei Pintea și jucând tot pivot clasic.

Ședința de pregătire a fost urmărită de Cristina Vărzaru (team manager) și Vlad Enăchescu (manager operaţional). Grace Zaadi, centrul transferat de la Metz, care este campioană olimpică (2020), mondială (2017) și europeană (2018) cu naționala Franței, a declarat că vrea să aducă la București al doilea trofeu Champions League, după cel din 2016.

Crina Pintea:

"Am avut destul timp pentru vacanță, m-am bucurat extrem de mult de ea. Am avut mare nevoie, mi-am încărcat bateriile și acum sunt pregătită. Mă bucur foarte mult să fiu aici, mă bucur extrem de mult că m-am reîntors. Reîntâlnirea cu fetele a fost foarte faină. Mă bucur că ne-am întâlnit, am putut să stăm puțin de vorbă. Am socializat, ne-am cunoscut mai bine.

Mi se pare că echipa arată foarte bine, văzută din interior. Cred că avem foarte multe lucruri de pus la punct, însă am mare încredere că ne vom da toate silința să grăbim pregătirea. E importantă pregătirea fizică, dar și cea tactică cred că e foarte importantă. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Trebuie să ne grăbim ca să fim o echipă omogernă până la primul meci.

Mă întrebați dacă s-a uitat sezonul trecut, dacă s-a trecut peste ratarea unor obiective. Nu cred că s-a uitat. Nimeni nu uită, dar viața de sportiv este frumoasă pentru că ai șansa să o iei de la capăt. Sperăm să realizăm lucruri mai bune ca în sezonul trecut. Rapid este campioana României, dar trebuie să fim atente și să ne facem treaba cu toate echipele, să tratăm meciurile la fel de serios, de la început până al final.

Eu mi-am propus să fiu sănătoasă. Pentru că, dacă colegele și dacă eu vom fi sănătoase, vom reuși să facem lucruri frumoase. Cu lotul complet am mare încredere că vom îndeplini obiectivele pentru acest sezon. Suntem aici atât de multe jucătoare valoroase și mă gândesc că fiecare se gândește la Final Four-ul Champions League, deși trebuie să o luăm pas cu pas.

Campionatul acesta cred că va fi mai puternic decât precedentul. Cam toate echipele au făcut noi transferuri, cu jucătoare foarte bune. Dar la fiecare echipa, la fel ca la noi, va fi nevoie de un anumit timp să se pună lucrurile la punct. Nu trebuie să ne așteptăm ca la începutul sezonului să se vadă dacă e cel mai tare campionat din istorie, ci pe parcurs".

Laura Glauser:

"Pentru noul sezon, mă aștept să ne îndeplinim toate obiectivele pe care le avem. Vrem să câștigăm Supercupa, Cupa, campionatul și să mergem cât mai departe în Champions League. Mă simt foarte bine în România, dar de abia am început pregătirea. E un pic stresant și este o provocare pentru mine. De ce sunt stresată? Pentru că am nevoie de timp de adaptare, ca să mă simt confortabil cu fetele și cu antrenorul.

Orașul nu mi se pare foarte diferit, mi se pare că arată similar cu cele din Franța. E foarte bine. E plăcut să joc cu Cristina Neagu, care a fost desemnată de multe ori cea mai bună handbalistă din lume, vom avea timp să ne cunoaștem mai bine. Nu știu personal toate colegele, dar le cunosc din timpul meciurilor și știu că sunt handbaliste foarte bune".

Cristina Neagu:

"A fost o perioadă chiar bună, m-am bucurat de vacanță. Mi-am reîncărcat bateriile și acum ne pregătim pentru un nou sezon. Echipa arată bine, dar să vedem cum ne descurcăm pe teren. Asta e cel mai important. Nu știu dacă e lotul mai puternic decât anul trecut, putem să vorbim doar după ce vom vedea rezultatele, atunci putem să discutăm. Cred că lupta pentru titlu se va da tot între noi și Rapid, însă, ca în fiecare an, sunt alte câteva echipe care vor să termine sus în clasament, precum Bistrița, Buzău, Cisnădie. Cred că vor fi aceleași echipe și în acest sezon.

Există o foame de rezultate, nu am mai ajuns în Final Four de ceva timp. De fiecare dată când ne întâlnim la început de sezon, spun că avem aceleași obiective. Însă, de la a spune care sunt obiectivele și la a reuși să le îndeplinești este un drum lung. Luăm totul pas cu pas și o să vedem unde o să ne găsim, anul viitor, în luna mai.

Nu e o chestiune nouă, problema pe care o avem cu sala, că trebuie să ne mutăm. Se întâmplă sezon de sezon. E un semnal pe care eu l-am tot tras, în fiecare an, nu o să mai încarc și cu lucrul ăsta. O să ne mutăm unde va fi necesar și o să încercăm să jucăm cel mai bun handbal pe care îl putem juca.

Sincer, mi-ar mai fi plăcut să mai am una sau două săptămâni de vacanță. Dar îmi voi găsi destul de repede cadența, pentru că îmi place foarte mult să mă aflu în sala de handbal. Pofta o să vină mâncând, cum se spune, motivația va veni o dată cu antrenamentele și meciurile".

Grace Zaadi:

"Mă simt bine în România, prima impresie este cum m-am așteptat. Am ajuns de două zile, orașul și echipa nu m-au dezamăgit. Am un sentiment plăcut. Știam anumite lucruri despre club și oraș, pentru că am avut prietene care au jucat la CSM. Știu că există restaurante grozave în București. Nu am încercat încă niciun preparat tradițional românesc, dar sigur o voi face. Știam că atmosfera la echipă este foarte bună și că fanii români sunt fanatici, că iubesc handbalul. Abia aștept să jucăm și să întâlnesc fanii CSM-ului.

Cred că echipa are un potențial imens și vreau să mai câștig câteva trofee. E grozav să fiu coechipieră cu Cristina Neagu, dar tot vestiarul are un vibe pozitiv. Vreau să devin parte a istoriei acestui club, vreau să ajut clubul să facă performanță. În primul rînd, vreau să ne luăm titlul de campioană înapoi, apoi să mergem cât mai departe în Champions League. Toate jucătoarele avem acest vis, să aducem clubului al doilea trofeu Champions League".

Adi Vasile, antrenor:

"Cred că am avut suficientă vacanță. A fost destul de lungă încât jucătoarele să se odihnescă, dar și să se antreneze puțin. A fost suficientă pentru a-ți liniști și mintea, și corpul, și a te pregăti de noul start. Față de începutul sezonului trecut, putem spune că avem mai multe jucătoare cu experiență, mai ales la linia de 9 metri. E un lucru important, pentru că asta ne-a lipsit la începutul sezonului trecut. E mult de muncă ca să arătăm așa cum ne dorim și să ne atingem potențialul.

Cred că fiecare nou sezon în campionatul românesc aduce multă ambiție, tot timpul vor fi echipe cu o mare dorință de a câștiga împotriva noastră. E greu să spun cine se va lupta pentru titlu, încerc să ne gândim mai mult la noi. Trebuie să fim cât mai bine ancorați în munca prezentului, asta e foarte important.

Există foame de rezultate, pentru că sunt două sezoane în care un singur gol a făcut să nu ajungem în Final Four. E greu de digerat și nederept o asemenea situație, pentru că nu știi ce anume face diferența la o necalificare de un gol. Să vedem cum facem ca toată pregătirea și toate valorile echipei să ne aducă la meciurile din sferturile de finală și să facem noi diferența de un gol în favoarea noastră. Cred că a fost un sezon de -1 și pentru noi, și pentru echipa națională, dacă mă gândesc bine. Există multă ambiție și multă foame pentru un rezultat mare, în acest sezon.

Handbalistele sunt bronzate și frumoase, asta e foarte bine. De astăzi vom începe testările fizice și pregătirea specifică pentru handbal. După prima săptămână ne vom face o ideea clară la cel nivel fizic se află și ce anume trebuie să individualizăm în pregătire. Suntem cu ochii pe ele".

Foto - Gabriel Chirea