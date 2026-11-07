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Româno-americanul Robert Turdean, mijlocaș central ofensiv în vârstă de 16 ani care deja a debutat la echipa de seniori a lui Chicago Fire, a fost convocat în naționala SUA pentru Campionatul Mondial Under 17, care se va disputa în Qatar în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie 2026.

”The wonderkid merge la Cupa Mondială”, a postat Chicago Fire, club din MLS pentru care Robert a debutat deja oficial în august, în 3-1 cu mexicanii de la Santos Laguna în Leagues Cup, partidă în care a fost chiar titular, alături de Robert Lewandowski.

În această toamnă, puștiul de 16 ani a fost și rezervă în două meciuri din MLS, 1-1 cu Inter Miami și 1-2 cu New England Revolution, după un sezon 2026 foarte bun în MLS Next Pro.

Robert Turdean, lăudat de Gregg Berhalter, fostul selecționer SUA, acum antrenor principal și director sportiv la Chicago Fire

În ianuarie 2025, Chicago Fire anunța semnarea contractului profesionist cu Turdean, până în sezonul 2028 inclusiv, cu opțiune de prelungire pentru 2029 și 2030.

”Suntem foarte încântați să semnăm cu Robert un contract care reprezintă un record al clubului pentru un jucător provenit din propria academie. Evoluția sa în cadrul academiei noastre a fost impresionantă și credem că are un potențial foarte mare.

Decizia sa de a alege Chicago Fire în detrimentul unor cluburi europene de renume spune multe despre mediul pe care îl construim și despre angajamentul nostru față de dezvoltarea talentelor locale. Suntem încântați să continuăm să-i susținem dezvoltarea pe măsură ce face următorul pas în cariera sa”, explica atunci Gregg Berhalter, directorul sportiv și antrenorul principal al lui Chicago Fire.

Berhalter, tehnician care a fost înainte selecționerul naționalei SUA de seniori, este primul american din istorie care a participat la un Campionat Mondial atât ca jucător (2002, 2006), cât și ca antrenor (2022).

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