Talant Dujshebaev, noul selecționer al Franței

Talant Dujshebaev, unul dintre cei mai mari antrenori ai handbalului mondial, a devenit noul selecționer al echipei masculine a Franței în locul lui Guillaume Gille, a anunțat marți Federația franceză de handbal, conform EFE.

Legendarul coordonator de joc va debuta pe banca Franței la 19 martie, într-un meci amical contra Spaniei (la Le Mans), națională pe care a reprezentat-o ca jucător între 1995 și 2002. Trei zile mai târziu este prevăzut meciul revanșă dintre cele două naționale la Ciudad Real, în Spania, scrie Agerpres.

Primul obiectiv major pentru antrenorul hispano-kârgâz va fi în iunie anul viitor, în play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2027, împotriva Cehiei.

Franța, ce lovitură de proporții!

Dujshebaev, în vârstă de 57 de ani, născut în Kârgâzstan pe vremea când aceasta făcea încă parte din Uniunea Sovietică și ulterior naturalizat spaniol, antrenează echipa poloneză Kielce din 2014, conducând echipa spre câștigarea trofeului Ligii Campionilor în 2016 și la opt titluri naționale.

Cel mai bun jucător din lume în 1994 și 1996, Dujshebaev a jucat în Spania pentru Teka Santander (câștigând titlul național și Cupa Campionilor Europeni în 1994) și BM Ciudad Real (2001-2004).

Ca antrenor, a condus-o pe Ciudad Real, cu care a câștigat 3 trofee în Liga Campionilor, Atletico Madrid (2011-2013) și echipele naționale ale Ungariei și Poloniei. Cu aceasta din urmă, a ajuns în semifinalele Jocurilor Olimpice de la Rio din 2016.

''Este o adevărată onoare pentru mine să antrenez echipa națională a Franței. Este ceva ce mi-am dorit mai presus de toate, pentru că Franța are o generație formidabilă de jucători. Scopul meu cu acești jucători este cu adevărat acesta: să câștig totul, să dominăm din nou, mai ales împotriva Germaniei și Danemarcei'', a declarat Dujshebaev.

Franța, o forță a handbalului mondial, are în palmares trei titluri olimpice, șase mondiale și patru europene, pe lângă multe alte medalii.