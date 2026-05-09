Echipa SCM Râmnicu Vâlcea este prima finalistă a Cupei României, după ce a învins sâmbătă, în semifinale, formaţia Minaur Baia Mare, scor 34-27 (14-15). În cealaltă semifinală a Turneului Final Four de la Baia Mare se duelează Gloria Bistriţa – SCMU Craiova.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Ulsaker 9 goluri, Maidhof 5, pentru SCM Râmnicu Vâlcea, respectiv Quintino 9, Gomes 7, pentru Minaur Baia Mare.

Atmosfera a fost tensionată, în special în finalul primei reprize, când arbitrii nu au acordat o aruncare de la 7 metri pentru Minaur după un fault asupra extremei dreapta, apoi nu au penalizat fault în atac la formaţia vâlceană, iar la protestele antrenorului băimărencelor l-au eliminat 2 minute. Scandarea ”Hoţii! Hoţii!”a răsunat din tribune minute în şir.

Învinsele din semifinale vor juca duminică pentru medalia de bronz, iar învingătoarele pentru trofeu.

Deţinătoarea trofeului, campioana CSM Bucureşti, nu s-a calificat la Turneul F4.

Cupa României se află la ediţia a 41-a, scrie news.ro.