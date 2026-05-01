Jannik Sinner, numărul 1 mondial, l-a învins vineri pe francezul Arthur Fils, numărul 25 mondial, cu 6-2, 6-4, şi s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro.

Jannik Sinner, care va juca prima sa finală la Madrid, s-a impus după mai puţin de o oră şi jumătate de joc. Italianul a obţinut a 27-a sa victorie consecutivă în turneele de categoria ATP Masters 1.000, cedând doar două seturi.

A doua semifinală îi va opune pe germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial, şi surprinzătorul belgian Alexander Blockx, aflat pe locul 69 în lume. Alexander Blockx, în vârstă de 21 ani, l-a învins în sferturi pe norvegianul Casper Ruud (15 ATP), deţinătorul titlului.

Alexander Zverev, favorit numărul 2, va juca a patra semifinală din cariera sa la acest turneu. Germanul este dublu campion la Madrid, în 2018 şi 2021, şi finalist în 2022.

