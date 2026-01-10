România pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor. Cu ce scos s-a terminat meciul

Naţionala României a încheiat meciurile test dinaintea Campionatului European cu încă un eşec, scor 40-34 (18-16), cu Ungaria. Partida de la Gyor s-a jucat fără public.
În primele două dispute amicale, tricolorii au pierdut cu Italia, scor 34-35, şi tot cu Ungaria, scor 23-33.
La Campionatul European, România va juca în grupa B, la Herning, iar programul tricolorilor este următorul: 16 ianuarie, cu Portugalia (ora 19.00); 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30).
Campionatul European din 2026 va fi găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.
Turneul final se va desfăşura în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).
