România pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor. Cu ce scos s-a terminat meciul

Naţionala României a încheiat meciurile test dinaintea Campionatului European cu încă un eşec, scor 40-34 (18-16), cu Ungaria. Partida de la Gyor s-a jucat fără public.

În primele două dispute amicale, tricolorii au pierdut cu Italia, scor 34-35, şi tot cu Ungaria, scor 23-33.

