România pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor. Cu ce scos s-a terminat meciul

Rom&acirc;nia pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor. Cu ce scos s-a terminat meciul Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul European de handbal masculin va fi transmis de VOYO.

TAGS:
RomaniaUngariaamicalHandbalcampionatul european de handbal masculin

Naţionala României a încheiat meciurile test dinaintea Campionatului European cu încă un eşec, scor 40-34 (18-16), cu Ungaria. Partida de la Gyor s-a jucat fără public.

În primele două dispute amicale, tricolorii au pierdut cu Italia, scor 34-35, şi tot cu Ungaria, scor 23-33.

La Campionatul European, România va juca în grupa B, la Herning, iar programul tricolorilor este următorul: 16 ianuarie, cu Portugalia (ora 19.00); 20 ianuarie, cu Macedonia de Nord (19.00) şi 18 ianuarie, cu Danemarca (21.30).

Campionatul European din 2026 va fi găzduit, între 15 ianuarie – 1 februarie, de Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au fost calificate direct la turneul final alături de deţinătoarea trofeului, Franţa.

Turneul final se va desfăşura în oraşele Herning (Danemarca), Oslo/Bærum (Norvegia), Malmö şi Kristianstad (Suedia).

News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare
Răspunsul lui Trump după ce a fost &icirc;ntrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare
ARTICOLE PE SUBIECT
Rom&acirc;nia debutează duminică la Europeanul de polo! Tudor Fulea și-a fixat obiectivul + &rdquo;&Icirc;ncepe și drumul către Mondial&rdquo;
România debutează duminică la Europeanul de polo! Tudor Fulea și-a fixat obiectivul + ”Începe și drumul către Mondial”
Ungaria - Rom&acirc;nia 33-23 | Victorie clară a maghiarilor &icirc;n meciul de pregătire &icirc;naintea Campionatului European
Ungaria - România 33-23 | Victorie clară a maghiarilor în meciul de pregătire înaintea Campionatului European
Rom&acirc;nia va găzdui &icirc;n acest an Campionatul Mondial de junioare la handbal
România va găzdui în acest an Campionatul Mondial de junioare la handbal
ULTIMELE STIRI
Șumudică, luat la mișto după meciul &icirc;n care a făcut scandal: &bdquo;Hai să vă zic ceva!&ldquo;
Șumudică, luat la mișto după meciul în care a făcut scandal: „Hai să vă zic ceva!“
Rareș Ilie, gol și MVP &icirc;n victoria lui Empoli! Ce notă a primit rom&acirc;nul
Rareș Ilie, gol și MVP în victoria lui Empoli! Ce notă a primit românul
Dennis Man i-a &rdquo;vrăjit&rdquo; iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: &rdquo;C&acirc;nd atingea mingea, părea că urmează ceva magic!&rdquo;
Dennis Man i-a ”vrăjit” iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: ”Când atingea mingea, părea că urmează ceva magic!”
Valencia l-a transferat pe atacantul devenit inamicul public numărul 1 &icirc;n Nigeria!
Valencia l-a transferat pe atacantul devenit inamicul public numărul 1 în Nigeria!
Drăgușin, &icirc;ntre Serie A și Bundesliga: &bdquo;Radu a luat decizia!&ldquo;
Drăgușin, între Serie A și Bundesliga: „Radu a luat decizia!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!

Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Negociem acum&rdquo;

Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: ”Negociem acum”



Recomandarile redactiei
Șumudică, luat la mișto după meciul &icirc;n care a făcut scandal: &bdquo;Hai să vă zic ceva!&ldquo;
Șumudică, luat la mișto după meciul în care a făcut scandal: „Hai să vă zic ceva!“
Dennis Man i-a &rdquo;vrăjit&rdquo; iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: &rdquo;C&acirc;nd atingea mingea, părea că urmează ceva magic!&rdquo;
Dennis Man i-a ”vrăjit” iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: ”Când atingea mingea, părea că urmează ceva magic!”
Rareș Ilie, gol și MVP &icirc;n victoria lui Empoli! Ce notă a primit rom&acirc;nul
Rareș Ilie, gol și MVP în victoria lui Empoli! Ce notă a primit românul
Dennis Man a impresionat din nou și a primit o notă uriașă: gol, pasă de gol și bară
Dennis Man a impresionat din nou și a primit o notă uriașă: gol, pasă de gol și bară
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!
Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Ungurii și-au făcut calculele: c&acirc;te medalii de AUR vor la JO 2024
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck răm&acirc;ne neatins! C&acirc;te locuri a cobor&acirc;t naționala Ungariei &icirc;n clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Rom&acirc;nia - Liechtenstein e azi, de la 21:00, pe Stadionul Steaua. Imagini de la ultimul antrenament
România - Liechtenstein e azi, de la 21:00, pe Stadionul Steaua. Imagini de la ultimul antrenament
De ce-i huiduim pe tricolori. Caramavrov dezbate reacția fanilor de la stadion și de pe rețelele de socializare
De ce-i huiduim pe tricolori. Caramavrov dezbate reacția fanilor de la stadion și de pe rețelele de socializare
CITESTE SI
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!