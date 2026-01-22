Faza grupelor preliminare de la EHF EURO 2026, turneu final transmis în exclusivitate de VOYO, s-a încheiat aseară. Astfel, acum știm exact configurația celor două grupe principale (cu punctajul de la care pleacă fiecare echipă), dar și clasamentul final în partea sa de jos, a echipelor eliminate din competiție, cum e cazul României. Tricolorii antrenați de George Buricea s-au clasat pe locul 22 în clasamentul general, după ce au pierdut toate cele trei meciuri din Grupa B: 34-40 cu Portugalia, 24-39 cu campioana olimpică și mondială Danemarca și 23-24 cu Macedonia de Nord după un gol primit în ultima secundă a jocului! Dintre cele 24 de naționale participante la EHF EURO 2026, mai jos decât România s-au clasat doar Muntenegru și Ucraina.



Mihai Popescu, desemnat MVP la ultimul său meci la națională

Portarul Mihai Popescu, la ultimul său meci în naţională, a avut 10 intervenţii și a fost desemnat jucătorul partidei cu Macedonia de Nord. ”În privința mea, ce pot să spun, am fost mai mult de 20 de ani la echipa națională. Mă retrag într-un mod foarte frumos, pentru că am luat acest trofeu. Sunt foarte mândru de ce am reușit să fac la echipa națională”, a spus portarul de 40 de ani.



Reacția selecționerului George Buricea după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

La întoarcerea în țară, selecționerul George Buricea a comentat pentru PRO TV și Sport.ro, chiar din aeroport, parcursul naționalei. „Experiența e frumoasă, mă întorc acasă cu foarte multe lucruri pozitive. Nu am câștigat niciun meci, am fost foarte aproape la ultimul – o primă repriză superbă cu o campioană olimpică și experiența din seara aceea nu o voi uita niciodată. Să auzi 15 mii de danezi care cântă… a fost superb. Suntem dezamăgiți de meciul cu Macedonia, pentru că măcar egal ar fi fost un scor corect. Ne-au dat gol în ultima secundă. Este cel mai oribil lucru care i se poate întâmpla unui antrenor sau unei echipe. Ne-a lipsit foarte mult Cristi Ghiță în acest meci. S-a simțit enorm, într-o luptă cu Macedonia – o echipă de nivelul nostru. Nu am putut decât să mulțumesc jucătorilor pentru luna petrecută împreună, pentru efort. Nu îi pot bănui că nu au dat tot ce au putut din ei, dar din păcate atât s-a putut. Sunt supărat și pe 3-4 mingi care au fost date către ei și care au contat în economia acelui joc. Poate să spună cine ce vrea, am văzut meciul de 3 ori în reluare și sunt niște decizii foarte importante la 22-22, când mai erau 3 minute...”, a spus George Buricea pentru PRO TV și Sport.ro.



Cum arată grupele principale I și II, cu Dinamo reprezentată în ambele

Grupa I: Franţa (2 puncte) Germania (2) Portugalia (2) - selecționer este Paulo Pereira, antrenorul lui Dinamo Spania (0) Danemarca (0) Norvegia (0) Grupa II: Suedia (2 puncte) Slovenia (2) Islanda (2) Ungaria (0) - printre jucătorii maghiari se numără și pivotul lui Dinamo, Miklos Rosta Elveţia (0) Croaţia (0) * Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

