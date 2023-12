Echipele Norvegiei, Franţei, Spaniei şi Olandei au debutat cu victorii în grupele principale, miercuri, şi sunt tot mai aproape de calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia.

La Trondheim, în faţa propriilor suporteri, Norvegia a surclasat Angola cu 37-19, într-un meci care a fost marcat de revenirea vedetei Nora Mork, menajată în prima fază din o accidentare. Mork a reuşit să înscris trei goluri din şase aruncări. Vilde Mortensen Ingstad (CSM Bucureşti) a reuşit 4 goluri.

Campioana en titre se află la egalitate în grupa a doua principală cu campioana olimpică Franţa, care a dispus de Austria cu 41-27. Cele două favorite se vor califica în sferturi dacă Norvegia va învinge vineri Slovenia. Orlane Kanor (CS Rapid Bucureşti) a înscris 4 goluri pentru ''Les Bleues''.

Should it count double if the assist is between the legs? ???????? Thanks, Nora Mork ????????#DENNORSWE2023 #aimtoexcite @NORhandball pic.twitter.com/c0mj1ouMNJ