“Este o situatie foarte neplacuta”! Presedintele ANAD ofera noi detalii despre cazul de dopaj de la Brasov!

Handbalistele Coronei Brasov au primit pedepse aspre, dar inca pot face apel.

Scandalul de dopaj izbucnit in toamna anului trecut nu s-a incheiat! Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, fostul arbitru de fotbal Cristi Balaj, a discutat despre starea actuala a cazului si a dezvaluit cum pot ajunge sportivii sa primeasca suspendari lungi de 4 ani!

“Pe data de 23 iunie au fost comunicate deciziile in cazul Corona Brasov, catre vinovati. Personalul sportiv care a fost sanctionat are dreptul sa faca apel. Exista deja un om din acest personal sportiv al handbalistelor care a facut apel. A fost si este o situatie foarte neplacuta, pentru ca investitia de la Brasov a fost una considerabila si acest caz a afectat activitatea oamenilor de acolo. Handbalistele sunt suspendate inca de cand au fost notificate pentru a se prezenta la comisia de analiza”, a spus Balaj la Pro X.

17 sportive de la echipa de handbal Corona Brasov au fost suspendate in noiembrie 2019. Dintre acestea, au primit un an si trei luni de suspendare Cristina Laslo, Bianca Bazaliu si Daciana Hosu. Au fost suspendate pentru un an si patru luni Eliza Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopataru, natasha Novelska, Elaine Gomes si Ivona Pavicevic. In vreme ce Andreia Ciuculete, Oana Caprar, Claudia Lacatus, Marilena Neagu, Elena Patuleanu, Diana Popescu, Sorina Turca si Victoria Tymoshenkova au primit o suspendare de un an si opt luni.

Jucatoarele Coronei au trecut printr-un tratament cu laser de joasa frecventa, iar Agentia Mondiala Anti-doping interzice acest tip de terapie.

Balaj a oferit detalii si despre modul in care este efectuat controlul sportivilor in aceasta perioada.

“Pentru a face teste, avem nevoie de o procedura securizata pentru intalnirea dintre ofiterii anti-doping si sportivi. Trebuie sa ne asiguram ca toata lumea este protejata, pentru a nu fi nimeni contaminat cu coronavirusul. Se fac teste anti-doping, insa doar cu echipament de protectie si dupa ce ofiterii sunt testati. Distanta dintre sportivi si ofiterii de control s-a marit si singurul contact care exista este cel vizual. Daca este cineva prins ca a facut terapie intravenoasa, suspendarea automata este de patru ani!”, a spus fostul arbitru.