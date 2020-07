ARDE banca CSM-ului! Una dintre cele mai SEXY handbaliste s-a facut antrenoare si ii va da sfaturi Cristinei Neagu

Iulia Curea este noul "secund" de la echipa de handbal feminin CSM Bucuresti, unde il va ajuta pe principalul Adi Vasile.

Sportiva care a castigat Champions League cu echipa din Capitala si-a pus ghetele in cui dupa o cariera de 25 de ani, iar acum vrea sa castige trofeul european din postura de antrenor. Dupa un sfert de secol in handbal ca jucatoare, Iulia Curea este de astazi mana dreapta a lui Adi Vasile la CSM Bucuresti. Antrenorul "tigroaicelor" este cel care i-a facut propunerea.

„Ma bucura foarte mult ca Iulia va fi antrenor secund si sunt fericit ca am avut aceasta idee foarte buna. Sa ai alaturi de tine un om care este respectat de toata lumea si cu aceasta experiența, nu poate fi decat un plus si cu siguranța va fi mai buna decat am fost eu ca antrenor secund", a spus Adi Vasile.

"Cand am primit aceasta oferta m-am gandit foarte mult, pentru ca e o sansa unica pe care nu o are toata lumea. Deocamdata nu stiu cum e, o sa vad cand incepem, dar ma bucur ca raman la CSM", a completat Iulia Curea. "Nu e exact retragerea pe care mi-am imaginat-o din cauza faptului ca ne-am oprit, practic din 11 martie, si nu am putut juca, nu am mai avut meciuri de handbal. Mi-as fi dorit o altfel de retragere, nu sa se opreasca brusc asa, dar asta este situația, asta este viața, am acceptat-o, se termina o poveste si incepe alta" a completat Iulia, considerata de-a lungul timpului una dintre cele mai frumoase handbaliste.

Noul antrenor de la CSM recunoaste ca atat ea, cat si fetele, in frunte cu Cristina Neagu, s-au obisnuit greu cu ideea ca acest sezon a fost unul compromis pentru CSM. Pe plan intern au terminat pe locul 2, iar la nivel internațional EHF a anulat sferturile de finala ale Ligii Campionilor, unde echipa bucuresteana era calificata. "A fost foarte greu de acceptat situația, am vorbit, am fost nervosi, am stat la telefoane, nu putem schimba nimic. Asta a fost destinul nostru pentru acest sezon, important e ca o luam de la capat si sa fim sanatosi", a precizat Curea.

Desi a trait clipe extraordinare in 25 de ani de cariera, Iulia spune ca de departe cel mai important a fost doar unul si dezvaluie ca este genul de persoana care nu isi ascunde lacrimile atunci cand este cazul. „Momentul in care am castigat Liga Campionilor cu CSM este un vis devenit realitate si la care nu speram. Au fost momente in care am plans, trebuie sa recunosc", a incheiat Iulia Curea.

"Iulia este un om foarte serios, un om care mai toata cariera ei a fost la cel mai inalt nivel atat ca sportiv cat si ca om. Este o persoana loiala, care face parte din echipa noastra din 2014", a tinut sa sublinieze Adi Vasile.

Dupa 4 luni de pauza forțata, CSM Bucuresti incepe antrenamentele oficiale pe 6 iulie in condiții de maxima siguranța. Jucatoarele straine au revenit in Romania pe 21 iunie si sunt in cele 14 zile de izolare.