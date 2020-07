Surorile Pintea, prezentul si viitorul nationalei feminine. Nici macar in SOMN nu se despart de handbal!

Surorile Pintea au plecat dintr-un sat de langa Bacau sa-si faca o viata mai buna si au reusit prin sport.

In mod normal, cele doua se vad foarte putin pe parcursul unui an, insa pandemia de coronavirus le-a dat sansa de a sta impreuna mai mult timp. Si asta pentru ca pivotul nationalei mari si-a luat sora de 16 ani (aflata in lotul tricolor de junioare) la Bucuresti.

"Este cea mai lunga perioada pe care am petrecut-o alaturi de Crina de cand ea a plecat de-acasa, de ani buni", spune Andreea Ailincai, componenta nationalei de junioare a Romaniei si jucatoare la Chimia Rm. Valcea.

"Mi-am dorit sa o vad langa mine, am asteptat mult timp acest moment. Ea era foarte mica atunci cand eu am plecat cu handbalul si de atunci imi doream sa o vad si pe ea facand acest sport cand va creste", dezvaluie Crina Pintea, pivotul nationalei de senioare a Romaniei si componenta a echipei CSM Bucuresti.

Crina si Andreea au profitat din plin si au tras tare la antrenamente, fie ca a fost vorba de cele facute in casa (in perioada starii de urgenta), fie pe terenul sintetic din fata blocului in care locuiesc (de cand s-au relaxat restrictiile). "Este mai puternica decat mine, dar ea inca nu realizeaza asta. Ne dorim sa ajungem sa fim colege la lotul nationalei mari. Ea este inca in crestere si in formare, dar i-am spus ca trebuie sa munceasca mult. Este foarte serioasa, niciodata nu spune ca nu poate, mereu face in plus si duce toate antrenamentele pana la capat", a explicat Crina Pintea.

"Este exigenta Crina, dar ma bucur ca sta cu gura pe mine si ma ambitioneaza. Mi-as dori mult sa pot sa-i egalez performantele si poate sa i le si depasesc. Am invatat alaturi de ea multe exercitii noi, am capatat experienta in plus", a precizat Andreea.

"Mi-a lipsit tot in aceasta perioada: fetele, activitatile pe care le faceam impreuna. Mi-au lipsit sala, meciurile, am si visat de cateva ori meciuri si ma trezeam transpirata. Nici in somn nu ma despart de handbal", a mai spus Crina Pintea, una dintre cele mai valoroase handbaliste din lume.

Pivotul "tricolorelor" regreta faptul ca pandemia le-a dat peste cap planurile si fetele din nationala n-au mai apucat sa joace pentru biletele de Tokyo. "Visul meu este sa ajung la Olimpiada. Mi-am dorit foarte mult si visez la acest lucru. Nu s-a intamplat sa jucam turneul preolimpic anul acesta, dar eu chiar cred in fete si in capacitatea noastra de a ne califica", a incheiat Crina.