BREAKING NEWS! Pedepse mari pentru handbalistele de la Corona! Pana la 20 de luni de SUSPENDARE pentru sportivele care s-au dat de gol pe Instagram

Handbalistele de la Corona Brasov au aflat decizia finala a Agentiei Nationale Anti-Doping.

Cele 17 sportive care au folosit o metoda interzisa de WADA la finalul anului trecut si-au primit acum suspendarile.

ANAD a anuntat ca cea mai mica perioada de suspendare este de 1 an si 3 luni. Daciana Hosu, Cristina Laslo si Bianca Bazaliu au primit 15 luni de suspendare, Ana Maria Lopataru, Eliza Buceschi, Daria Bucur, Natasha Nolevska, Elaine Gomez si Ivona Pavicevici au fost suspendate 1 an si 4 luni, iar Andreia Ciuciulete, Oana Caprar, Claudia Lacatus, Marilena Neagu, Elena Patuleanu, Diana Popescu, Sorina Tirca si Victoria Timosenkova nu vor putea juca in nicio competitie 20 luni.

Perioada de suspendare incepe din momentul in care sportivele au fost anuntate de ANAD, fiind luate astfel in calcul variantele 25, 26 sau 29 noiembrie si 3 decembrie. Handbalistele pot contesta decizia Comisiei in urmatoarele 3 saptamani.

Reamintim ca sportivele s-au dat de gol cu privire la folosirea terapiei cu laser intravenos prin fotografii postate pe Instagram. Ele nu stiau ca metoda este una interzisa de Agentia Mondiala Anti-Doping. Aceasta metoda nu poate fi depistata prin testele anti-doping si nici prin probele de sange, astfel ca postarile fetelor au fost considerate dovezi solide.