În timp ce echipa este pe pilot automat sub comanda interimară a Iuliei Curea, șefii campioanei au deja pe listă un nume surpriză pentru a prelua banca tehnică.



Soluția vine din interiorul clubului. Potrivit informațiilor sport.ro, marele favorit pentru a deveni noul antrenor principal este Marius Novanc.



Acesta nu este un nume necunoscut în cadrul clubului. Novanc se află deja la CSM, unde ocupă funcția de antrenor la echipa de juniori 1. El a ajuns la campioana României după despărțirea de Gloria Bistrița și este văzut acum ca principala variantă pentru a prelua echipa de senioare.



Eșecul cu Odense i-a fost fatal lui Vasile



Schimbarea de pe banca tehnică vine după o perioadă cu rezultate considerate sub așteptări, în special în Liga Campionilor. Deși echipa este neînvinsă pe plan intern, ultimul eșec de acasă, 30-36 cu Odense, a cântărit decisiv.



Clubul a transmis printr-un comunicat oficial că decizia a fost luată "în urma unei analize comune asupra rezultatelor", precizând că "parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările".



Odată cu Vasile, a fost acceptată și demisia Cristinei Vărzaru. Până la o numire oficială a lui Novanc sau a unui alt tehnician, Iulia Curea, antrenorul secund, va asigura continuitatea pregătirii.

