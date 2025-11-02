Fetele lui Adi Vasile rămân cu doar două victorii în Grupa B din Champions League în acest sezon. Duminică, CSM București a înregistrat a patra înfrângere, după 30-36 cu Odense.
Fanii lui CSM București s-au înfuriat după eșecul din Champions League. I-au strigat demisia lui Adi Vasile
Cu câteva secunde înainte de finalul meciului, fanii aflați la Sala Polivalentă i-au strigat demisia lui Adi Vasile. Campioana e prima clasată în Liga Florilor, care se vede la Pro Arena și pe VOYO, dar în Champions League situația nu este atât de roz.
Foto: Captură TV
Pentru CSM București urmează meciul cu Sola din Liga Campionilor în Norvegia, duminica viitoare, de la ora 19:00.
”Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 8 goluri, Ostergaard 5, Brnovic 3, Szoke 3, pentru CSM Bucureşti, respectiv Leuchter 8, Halilcevic 6, Tchaptchet 5, pentru Odense.
Celelalte rezultate ale etapei sunt: Sola HK – Krim Ljubljana 28-35, FTC Budapesta – Ikast 27-24 şi Brest Bretagne Handball – Podravka 33-25.
După şase etape, pe primele trei locuri ale clasamentului grupei B se află Brest Bretagne Handball, lider neînvins cu 12 puncte, urmată de Odense Handbold 9 şi FTC Budapesta 8. CSM Bucureşti, cu 4 puncte, rămâne pe locul 6.
În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka şi 27-31 cu Krim Ljubljana”, a scris news.ro.