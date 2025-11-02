Fetele lui Adi Vasile rămân cu doar două victorii în Grupa B din Champions League în acest sezon. Duminică, CSM București a înregistrat a patra înfrângere, după 30-36 cu Odense.



Fanii lui CSM București s-au înfuriat după eșecul din Champions League. I-au strigat demisia lui Adi Vasile



Cu câteva secunde înainte de finalul meciului, fanii aflați la Sala Polivalentă i-au strigat demisia lui Adi Vasile. Campioana e prima clasată în Liga Florilor, care se vede la Pro Arena și pe VOYO, dar în Champions League situația nu este atât de roz.

