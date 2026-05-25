Echipa Cruz Azul a câştigat Turneul Clausura în campionatul Mexicului, după o victorie dramatică în finală, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Pumas UNAM, trecându-şi astfel în palmares al zecelea titlu naţional, informează Reuters.

Thriller în finala campionatului: titlul s-a decis în minutul 90+4

Cele două formaţii din Ciudad de Mexico remizaseră joi în prima manşă a finalei (0-0), Cruz Azul reuşind să obţină trofeul graţie victoriei obţinute în deplasare, pe Estadio Olimpico Universitario, printr-un gol marcat de argentinianul Rodolfo Rotondi, în timpul adiţional (90+4).

Pumas a deschis scorul prin atacantul paraguayan Robert Morales (30), însă oaspeţii au egalat după pauză, în urma unui autogol al lui Ruben Duarte (53).

Gazdele au încheiat meciul în inferioritate numerică, după ce Uriel Antuna a fost eliminat în prelungirile reprizei secunde, la intervenţia VAR.

Joel Huiqui, erou la Cruz Azul, face parte din comunitatea indigenă Mayo

Cruz Azul a cucerit acest titlu sub comanda antrenorului interimar Joel Huiqui, un fost fundaş central al echipei, care a preluat conducerea cu puţin timp înaintea play-off-lui, după demiterea precedesorului său, Nicolas Larcamon, scrie Agerpres.

Astfel, Cruz Azul a câştigat al zecelea titlu de campioană în Mexic şi primul din 2021.

Huiqui (43 de ani), jucător la echipă timp de un deceniu (2002-2012), este un fost internațional (14 selecții și 1 gol) care face parte din comunitatea indigenă Mayo.

El a fost numit interimar la Cruz Azul pe 23 aprilie.