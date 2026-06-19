Suntem bucuroși să anunțăm că Andrii și-a prelungit contractul cu încă un an, urmând să îmbrace tricoul echipei și în sezonul viitor 🫡”

Dinamo București, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, a anunțat prelungirea contractelor cu doi jucători importanți de la echipă, Andrii Akimenko și Haniel Langaro .

Suntem bucuroși să anunțăm că Haniel și-a prelungit contractul cu încă un an, urmând să îmbrace tricoul echipei și în sezonul viitor 🫡”

Dinamo are din nou locul garantat în grupele Champions League în viitorul sezon

EHF a anunţat miercuri echipele înscrise în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor, între care se numără şi campioana Dinamo Bucureşti, cu loc garantat în competiţie. Tragerea la sorţi va avea loc în 26 iunie, la Viena.

Între cele 10 echipe cu loc garantat, în funcţie de rankingul continental (locurile 1-10), se află şi Dinamo Bucureşti. Alte 10 cluburi au cerut upgrade, în timp ce formaţia germană MT Melsungen se alătură în calitate de câştigătoare a European League. În total, 21 de echipe.

Alte şase formaţii se vor bate pentru cele trei locuri rămase disponibile, iar o decizie va fi luată de EHF, prin Comitetul Executiv. Decizia va fi anunţată în 22 iunie.

În sezonul 2026-2027, formatul Ligii Campionilor se extinde la 24 de echipe, cu şase grupe a câte patru.

Foto și info: CS Dinamo Handbal