Dinamo, echipa care de un deceniu câștigă sezon de sezon titlul de campioană în Liga Zimbrilor, a reușit calificarea în grupele principale din EHF Champions League, iar următoarele săptămâni se anunță de foc pentru ”dulăi”.

O serie de cinci meciuri oficiale va fi bifată în doar 15 zile, subliniază pagina oficială CS Dinamo București:

Două partide în grupele principale din Champions League, plus trei meciuri în campionat

”HANDBAL. Forcing pentru campioni: 5 meciuri în 15 zile! Primul este mâine (n.r. - azi), în Sala Dinamo!

🔜 CS Dinamo 🆚 Teutonii Ghimbav

🗓️ Vineri 13 noiembrie

🕕 18:00

📍 Sala Dinamo”.