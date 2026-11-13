PROGRAM Dinamo, ce tur de forță! Urmează 5 meciuri în 15 zile pentru campioana României

Dinamo, ce tur de forță! Urmează 5 meciuri în 15 zile pentru campioana României Handbal
SPORT.RO
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”Dulăii” domină de un deceniu handbalul masculin din țara noastră.

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Dinamocs dinamo bucurestiAndrei BuzleLiga ZimbrilorEHF Champions League
Din articol

Dinamo, echipa care de un deceniu câștigă sezon de sezon titlul de campioană în Liga Zimbrilor, a reușit calificarea în grupele principale din EHF Champions League, iar următoarele săptămâni se anunță de foc pentru ”dulăi”.

O serie de cinci meciuri oficiale va fi bifată în doar 15 zile, subliniază pagina oficială CS Dinamo București:

Două partide în grupele principale din Champions League, plus trei meciuri în campionat

”HANDBAL. Forcing pentru campioni: 5 meciuri în 15 zile! Primul este mâine (n.r. - azi), în Sala Dinamo!

🔜 CS Dinamo 🆚 Teutonii Ghimbav

🗓️ Vineri 13 noiembrie

🕕 18:00

📍 Sala Dinamo”.

Dinamovistul Andrei Buzle, ales în echipa preliminariilor EURO 2028

Naţionala României a fost învinsă de echipa Poloniei, cu scorul de 30-28, duminică seara, în Danubius Arena din Tulcea, într-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 - EHF EURO 2028.

Anterior, tricolorii pierduseră și cu Franța, 27-34 în deplasare, meci transmis de VOYO.

Totuși, un handbalist român a impresionat în ambele partide:

”Andrei Buzle este cel mai bun inter stânga din startul calificărilor pentru Campionatul European de handbal 🔥

10 goluri vs. Franța

11 goluri vs. Polonia

Bravo, Andrei! 💥”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Handbal.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, CS Dinamo București

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