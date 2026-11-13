Dinamo, echipa care de un deceniu câștigă sezon de sezon titlul de campioană în Liga Zimbrilor, a reușit calificarea în grupele principale din EHF Champions League, iar următoarele săptămâni se anunță de foc pentru ”dulăi”.
O serie de cinci meciuri oficiale va fi bifată în doar 15 zile, subliniază pagina oficială CS Dinamo București:
Două partide în grupele principale din Champions League, plus trei meciuri în campionat
”HANDBAL. Forcing pentru campioni: 5 meciuri în 15 zile! Primul este mâine (n.r. - azi), în Sala Dinamo!
🔜 CS Dinamo 🆚 Teutonii Ghimbav
🗓️ Vineri 13 noiembrie
🕕 18:00
📍 Sala Dinamo”.
Dinamovistul Andrei Buzle, ales în echipa preliminariilor EURO 2028
Naţionala României a fost învinsă de echipa Poloniei, cu scorul de 30-28, duminică seara, în Danubius Arena din Tulcea, într-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 - EHF EURO 2028.
Anterior, tricolorii pierduseră și cu Franța, 27-34 în deplasare, meci transmis de VOYO.
Totuși, un handbalist român a impresionat în ambele partide:
”Andrei Buzle este cel mai bun inter stânga din startul calificărilor pentru Campionatul European de handbal 🔥
10 goluri vs. Franța
11 goluri vs. Polonia
Bravo, Andrei! 💥”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Handbal.
Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES, CS Dinamo București