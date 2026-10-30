Campioana Dinamo Bucureşti s-a calificat joi, în deplasare, în grupele principale ale Ligii Campionilor, după ce a învins formaţia Montpellier Handball, scor 36-26 (16-16), în ultima etapă din grupa preliminară E a Ligii Campionilor.

”HANDBAL. EHF Champions League

‼️Tot ce va fi de acum înainte este BONUS. Ne așteaptă încă opt meciuri în Main Round!

18.11.2026: Sporting CP – DINAMO

25.11.2026: DINAMO – Industria Kielce

02.12.2026: SC Magdeburg – DINAMO

10.12.2026: DINAMO – GOG

11.02.2027: Kielce – DINAMO

17.02.2027: DINAMO – SC Magdeburg

25.02.2027: DINAMO – Sporting CP

03/04.03.2027: GOG – DINAMO”.

Antrenorul Paulo Pereira, după calificare: ”Două meciuri perfecte”

Paulo Pereira, după victoria de la Montpellier (36-26): ‼️”Dedic această performanță tuturor suporterilor lui Dinamo”!

“Două meciuri perfecte, cel disputat împotriva lui Skanderborg și cel de la Montpellier, ne-au asigurat calificarea în Main Round.

La începutul sezonului, acest obiectiv părea aproape un vis pentru noi. Însă acum putem spune că ne-am trezit la realitate și că reușim să obținem performanțe fără să mai fie nevoie să visăm la ele.

Dedic această performanță tuturor suporterilor lui Dinamo.

Vom continua să muncim și să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține și a îmbunătăți nivelul echipei, pentru a deveni din ce în ce mai buni și, mai presus de toate, mai competitivi, deoarece mai avem foarte mult de lucru.

Totuși, să ajungem în Main Round în aceste condiții, ținând cont de grupa din care am făcut parte, este o satisfacție și o bucurie extraordinară pentru noi.

Încă o dată, dedic această performanță tuturor suporterilor lui Dinamo!”. (CS Dinamo București)