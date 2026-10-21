Astăzi, de la ora 19:45, Dinamo caută prima victorie în actuala ediție din EHF Champions League în meciul cu danezii de la SAH-Aarhus din Sala Polivalentă.

Dinamo - SAH-Aarhus, de la 19:45 în Sala Polivalentă din Capitală

”În această seară jucăm ultimul meci pe teren propriu din această grupă a Ligii Campionilor 🤾‍♂️

După egalul din Danemarca din tur, (25-25) suntem pregătiți să luptăm pentru victorie, alături de voi 🫡”, a postat pagina oficială CS Dinamo Handbal.

”Pentru a câștiga un astfel de meci, trebuie să avem o evoluție solidă pe toată durata celor 60 de minute. Vom da totul pe teren pentru a obține victoria și cele două puncte, esențiale pentru a ne menține șansele în lupta pentru obiectivul nostru”, a punctat interul stânga brazilian Haniel Langaro.

Chiar în ziua meciului, pivotul campioanei, Călin Dedu, împlinește 24 de ani.

Dinamo domină handbalul intern de un deceniu

”Dulăii” domină autoritar handbalul masculin românesc, câștigând începând cu sezonul 2015-2016 toate titlurile de campioană în Liga Zimbrilor.

Mai mult, în ultimele trei sezoane, Dinamo a reușit tripla campionat - Cupă - Supercupă.

Rezultatele lui Dinamo și clasamentul din Grupa E din EHF Champions League

Etapa 1: 23-27 (a) cu Montpellier (echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG)

Etapa 2: 25-25 (d) cu SAH-Aarhus (vicecampioana din Danemarca)

Etapa 3: 27-34 (d) cu FC Barcelona (deținătoarea trofeului Champions League)

Etapa 4: 22-36 (a) cu FC Barcelona