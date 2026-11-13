Lovitură în SuperLiga! Clubul dorit de Neluțu Varga, pe punctul de a fi vândut: rolul neașteptat al fratelui Danei Budeanu

Lovitură în SuperLiga! Clubul dorit de Neluțu Varga, pe punctul de a fi vândut: rolul neașteptat al fratelui Danei Budeanu Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clubul dorit de Neluțu Varga este aproape să fie vândut.

TAGS:
UTA AradNelutu Varga
Din articol

Neluțu Varga este unul dintre cei mai importanți conducători din fotbalul românesc. Omul de afaceri a obținut rezultate deosebite la CFR Cluj, iar în vară lua în calcul preluarea unui nou club.

UTA, aproape să fie vândută

Înainte de „dubla” cu Tromso din cupele europene, Neluțu Varga susținea că se simte neprimit în Cluj, astfel că lua în calcul să preia clubul UTA. Patronul ardelenilor era încrezător că poate duce echipa din Arad pe cele mai înalte culmi, un factor important fiind și relația sa cu primarul Ghiță Falcă. Ulterior, CFR Cluj a intrat în insolvență, iar Neluțu Varga nu a mai revenit asupra subiectului.

„Merg la fratele meu, Ghiță Falcă, care știe să ajute echipa de fotbal, nu ca Emil Boc. Doamne ajută, să duc UTA în Champions League. Vreau să investesc într-un oraș care mă vrea. Când alții vorbesc doar să saboteze numele meu, nici o problemă, alții mă doresc. M-am supărat pe tot ce înseamnă Cluj. La anul îmi iau la revedere”, declara Neluțu Varga, potrivit ProSport, în luna august.

La doar trei luni distanță, clubul din Arad este pe punctul de a fi vândut unui grup de investitori. La UTA există probleme financiare grave, Special Arad notând că datoriile se ridică la aproximativ 7 milioane de euro. În condițiile date, Alexandru Meszar este dispus să cedeze o parte din acțiuni.

UTA se află deja în concordat preventiv, riscând totodată o depunctare, asta dacă nu vor fi plătite în cel mai scurt timp datorii de 700.000 de euro. În ciuda problemelor, echipa din Arad poate găsi „luminița de la capătul tunelului”.

  • Alexandru meszar
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fratele Danei Budeanu, implicat în salvarea UTA

Sursa amintită mai sus notează că Tudor Guțilă, fratele cunoscutei Dana Budeanu, este pregătit să coopteze la Arad un grup de investitori. Aceștia nu sunt exclusiv români, dar ar fi dispuși să o ducă pe UTA la un alt nivel. Până în acel punct, datoriile clubului trebuie stinse, asta pentru ca echipa să nu fie depunctată.

„Tudor Guțilă, agent de jucători și scouter, dorește să preia clubul împreună cu un grup de investitori. (N.m. Întrebat dacă sunt americani, așa cum s-a zvonit, arădeanul a răspuns) Nu, nu sunt americani. Sunt de mai multe naționalități, român, italian, american, israelian, sunt mai mulți. Tudor și acești oameni nu sunt străini nici de ceea ce se întâmplă la Universitatea Cluj, ei fiind implicați și acolo. Ei văd potențial la UTA, atât ca brand cât și ca emulație.

Dacă vin ei, Meszar va pleca și vor conduce ei clubul, dar până atunci actuala conducere trebuie să își rezolve problemele, mai ales cele pe care le are la FRF în care clubul e amenințat cu depunctarea”, spune un apropiat al lui Tudor Guțilă, potrivit Special Arad.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
ARTICOLE PE SUBIECT
Neluțu Varga, anunț important pentru CFR Cluj: „Revin în forță”
Neluțu Varga, anunț important pentru CFR Cluj: „Revin în forță”
Neluțu Varga a făcut anunțul! Titularul care pleacă de la CFR Cluj în această iarnă: „Am dat undă verde!”
Neluțu Varga a făcut anunțul! Titularul care pleacă de la CFR Cluj în această iarnă: „Am dat undă verde!”
Neluțu Varga e bun de plată! Despăgubiri consistente pentru doi jucători dați afară de la CFR Cluj
Neluțu Varga e bun de plată! Despăgubiri consistente pentru doi jucători dați afară de la CFR Cluj
ULTIMELE STIRI
Sportivii ruși, interziși în Norvegia! Decizia luată de oficialii nordici
Sportivii ruși, interziși în Norvegia! Decizia luată de oficialii nordici
Se face transferul lui Dennis Man: "Nu mai are viitor la PSV!"
Se face transferul lui Dennis Man: "Nu mai are viitor la PSV!"
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Daniel Pancu sună adunarea în Giulești: „Trebuie să apăs un buton de panică”
Daniel Pancu sună adunarea în Giulești: „Trebuie să apăs un buton de panică”
După Lionel Messi, o altă legendă a Argentinei pleacă de la națională: „Un nou capitol”
După Lionel Messi, o altă legendă a Argentinei pleacă de la națională: „Un nou capitol”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat

Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat


Recomandarile redactiei
Se face transferul lui Dennis Man: "Nu mai are viitor la PSV!"
Se face transferul lui Dennis Man: "Nu mai are viitor la PSV!"
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Daniel Pancu sună adunarea în Giulești: „Trebuie să apăs un buton de panică”
Daniel Pancu sună adunarea în Giulești: „Trebuie să apăs un buton de panică”
După Lionel Messi, o altă legendă a Argentinei pleacă de la națională: „Un nou capitol”
După Lionel Messi, o altă legendă a Argentinei pleacă de la națională: „Un nou capitol”
Confesiunea lui David Popovici în presa din Italia: „M-am îmbătat puțin de putere!”
Confesiunea lui David Popovici în presa din Italia: „M-am îmbătat puțin de putere!”
Alte subiecte de interes
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Cum a reacționat Neluțu Varga, după ce Dan Petrescu "l-a certat" că îi vinde jucătorii
Cum a reacționat Neluțu Varga, după ce Dan Petrescu "l-a certat" că îi vinde jucătorii
Damjan Djokovic revine în Superligă și se va bate la titlu: ”L-am transferat”
Damjan Djokovic revine în Superligă și se va bate la titlu: ”L-am transferat”
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro. Cât a costat biletul

stirileprotvS-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro. Cât a costat biletul

Nicușor Dan a explicat de ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi”

stirileprotvNicușor Dan a explicat de ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi”

Noi reguli pentru prosumatori, aprobate de ANRE. Schimbare la plata energiei pe care o livrează în rețea

stirileprotvNoi reguli pentru prosumatori, aprobate de ANRE. Schimbare la plata energiei pe care o livrează în rețea

Temperaturi de vară în noiembrie. Vremea se schimbă apoi brusc de la 27 de grade, la temperaturi cu minus

stirileprotvTemperaturi de vară în noiembrie. Vremea se schimbă apoi brusc de la 27 de grade, la temperaturi cu minus

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!