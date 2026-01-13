Federaţia Română de Handbal a anunţat, marţi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, lotul de 18 jucători pe care îl va avea la dispoziţie antrenorul echipei naţionale a României, George Buricea , la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, turneu final transmis EXCLUSIV de VOYO .

Tricolorii vin după două meciuri amicale pierdute cu Ungaria



Naţionala pregătită de George Buricea a pierdut vineri şi sâmbătă, la Gyor şi Felcsut, ambele meciuri amicale pe care le-a disputat cu selecţionata Ungariei, cu scorurile de 23-33 şi 34-40, în perspectiva participării la EURO.

Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care va avea loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia.

La turneul final, România va evolua în Grupa B, urmând să înfrunte pe rând Portugalia (pe 16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) şi Macedonia de Nord (20 ianuarie), toate la Herning (Danemarca).

