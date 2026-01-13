Federaţia Română de Handbal a anunţat, marţi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, lotul de 18 jucători pe care îl va avea la dispoziţie antrenorul echipei naţionale a României, George Buricea, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, turneu final transmis EXCLUSIV de VOYO.
Lotul României pentru EURO 2026, cu șase jucători de la campioana Dinamo
Portari:
Ionuţ Iancu (CS Dinamo Bucureşti), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);
Extreme stânga:
Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timişoara);
Extreme dreapta:
Ionuţ Nistor Ioniţă (CS Dinamo Bucureşti), Sorin Grigore (CSU din Suceava);
Interi stânga:
Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo Bucureşti), Dan Racoţea (Azoty Pulawy/Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo Bucureşti), Răzvan Trif (SCM Poli Timişoara);
Interi dreapta:
Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiţă (AHC Potaissa Turda);
Coordonatori:
Daniel Stanciuc (CS Dinamo Bucureşti), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);
Pivoţi:
Călin Dedu (CS Dinamo Bucureşti), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timişoara).