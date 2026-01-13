OFICIAL Lotul naționalei României pentru EHF EURO 2026, turneu final transmis EXCLUSIV de VOYO!

Campionatul European de handbal masculin va avea loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia, LIVE pe VOYO.

Federaţia Română de Handbal a anunţat, marţi, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, lotul de 18 jucători pe care îl va avea la dispoziţie antrenorul echipei naţionale a României, George Buricea, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, turneu final transmis EXCLUSIV de VOYO.

Lotul României pentru EURO 2026, cu șase jucători de la campioana Dinamo

Portari:

Ionuţ Iancu (CS Dinamo Bucureşti), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);

Extreme stânga:

Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timişoara);

Extreme dreapta:

Ionuţ Nistor Ioniţă (CS Dinamo Bucureşti), Sorin Grigore (CSU din Suceava);

Interi stânga:

Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo Bucureşti), Dan Racoţea (Azoty Pulawy/Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo Bucureşti), Răzvan Trif (SCM Poli Timişoara);

Interi dreapta:

Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiţă (AHC Potaissa Turda);

Coordonatori:

Daniel Stanciuc (CS Dinamo Bucureşti), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);

Pivoţi:

Călin Dedu (CS Dinamo Bucureşti), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timişoara).

Tricolorii vin după două meciuri amicale pierdute cu Ungaria

Naţionala pregătită de George Buricea a pierdut vineri şi sâmbătă, la Gyor şi Felcsut, ambele meciuri amicale pe care le-a disputat cu selecţionata Ungariei, cu scorurile de 23-33 şi 34-40, în perspectiva participării la EURO.

Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care va avea loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia.

La turneul final, România va evolua în Grupa B, urmând să înfrunte pe rând Portugalia (pe 16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) şi Macedonia de Nord (20 ianuarie), toate la Herning (Danemarca).

