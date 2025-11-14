Campioana en-titre CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa franceză HBC Nantes, cu scorul de 35-28 (20-13), joi seara, la Nantes, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Dinamo, cu noul antrenor Paulo Pereira pe bancă, a pierdut toate cele şapte meciuri jucate în grupă, aceasta fiind cea mai lungă serie negativă a echipei într-o competiţie, după cum subliniază Agepres.

Medaliata cu bronz din sezonul trecut a dominat meciul de la un capăt la altul şi a câştigat fără emoţii, diferenţa fiind realizată încă din prima repriză.

Nantes, prea tare pentru Dinamo: 35-28



Pentru Dinamo au marcat Andrei Buzle 5 goluri, Yoav Lumbroso 4, Tom Pelayo 3, Alex Pascual 3, Branko Vujovic 2, Nicuşor Negru 2, Daniel Stanciuc 2, Frederik Ladefoged 2, Ionuţ Nistor 1, Călin Dedu 1, Ionuţ Iancu (portar) 1, Haniel Langaro 1, Roman Dodică 1.

Golurile gazdelor au fost înscrise de Noam Leopold 9, Nicolas Tournat 6, Aymeric Minne 5, Ayoub Abdi 4, Kauldi Odriozola Yeregui 4, Thibaud Briet 2, Romain Lagarde 1, Theo Avelange Demouge 1, Rok Ovnicek 1, Matej Gaber 1, Yoni Peyrabout 1.

