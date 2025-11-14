VIDEO Dinamo a ajuns ciuca bătăilor în Champions League cu Paulo Pereira antrenor! Recordul negativ al ”dulăilor”

Dinamo a ajuns ciuca bătăilor în Champions League cu Paulo Pereira antrenor! Recordul negativ al "dulăilor" Handbal
Sezon oribil pentru campioana României, care în anii trecuți era abonată la fazele superioare ale competițiilor continentale.

Campioana en-titre CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa franceză HBC Nantes, cu scorul de 35-28 (20-13), joi seara, la Nantes, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Dinamo, cu noul antrenor Paulo Pereira pe bancă, a pierdut toate cele şapte meciuri jucate în grupă, aceasta fiind cea mai lungă serie negativă a echipei într-o competiţie, după cum subliniază Agepres.

Medaliata cu bronz din sezonul trecut a dominat meciul de la un capăt la altul şi a câştigat fără emoţii, diferenţa fiind realizată încă din prima repriză.

Nantes, prea tare pentru Dinamo: 35-28

Pentru Dinamo au marcat Andrei Buzle 5 goluri, Yoav Lumbroso 4, Tom Pelayo 3, Alex Pascual 3, Branko Vujovic 2, Nicuşor Negru 2, Daniel Stanciuc 2, Frederik Ladefoged 2, Ionuţ Nistor 1, Călin Dedu 1, Ionuţ Iancu (portar) 1, Haniel Langaro 1, Roman Dodică 1.

Golurile gazdelor au fost înscrise de Noam Leopold 9, Nicolas Tournat 6, Aymeric Minne 5, Ayoub Abdi 4, Kauldi Odriozola Yeregui 4, Thibaud Briet 2, Romain Lagarde 1, Theo Avelange Demouge 1, Rok Ovnicek 1, Matej Gaber 1, Yoni Peyrabout 1.

Celelalte rezultate și clasamentul grupei lui Dinamo

Miercuri, Kolstad Handball a pierdut acasă cu One Veszprem HC, scor 29-43, iar joi, Industria Kielce a remizat cu Aalborg Handbold, 32-32, Sporting Lisabona a pierdut la limită acasă cu Fuchse Berlin, 37-38.

CS Dinamo va juca următorul meci pe 20 noiembrie, acasă, revanşa cu HBC Nantes.

Clasament:

1. Fuchse Berlin 14 puncte

2. Aalborg Handbold 11

3. HBC Nantes 8

4. One Veszprem HC 8

5. Sporting 8

6. Industria Kielce 5

7. Kolstad Handball 2

8. Dinamo 0 puncte

Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi": migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Tibor Selymes semnează și revine în antrenorat!
Joia neagră pentru Dinamo în Champions League! Totul s-a decis în setul de aur, dar avem și o veste bună
Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Franța lui Kylian Mbappe s-a calificat la CM 2026 după spectacolul cu Ucraina! Lista cu cele 29 naționale deja calificate
Edi Iordănescu s-a înțeles cu noua echipă! Detaliile acordului fostului selecționer

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Surpriză uriașă! Ioan Ovidiu Sabău a numit echipa cu "cel mai valoros lot" din Superliga: "Șanse mari să ia campionatul"

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!
Fața întunecată a lui Ronaldo: jucătorii au povestit ce face pe teren
Mircea Lucescu a decis! Cine va fi atacantul titular în Bosnia - România
Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu
Tibor Selymes semnează și revine în antrenorat!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al Dinamo, "printre cei mai buni" la debutul în Serie A! 
Dinamo, ciuca bătăilor în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin, 24-28 cu Industria Kielce
Dinamo pierde din nou în Champions League! Explicațiile antrenorului Paulo Pereira
Noul transfer al lui Dinamo a stabilit un record fabulos de eficacitate în campionatul Franței!
Dinamo, al patrulea transfer pentru titlul de campioană!
O româncă a încercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat" mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Tragedie la o clinică stomatologică din Capitală. O fetiță de doi ani a murit după o anestezie

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

