Andrei Buzle a marcat un gol minunat pentru România în prima repriză a meciului cu Danemarca de la Campionatul European de handbal masculin. La Herning, tricolorii lui George Buricea au jucat inspirat în prima repriză și cu mult curaj.

La scorul de 7-9, România a fost aplaudată și de fanii Danemarcei. Un perfect timing și Andrei Buzle a înscris din aeriană, pentru un plus de moral în echipa tricolorilor.

S-a terminat 22-17 pentru Danemarca prima repriză. România nu a comis erori neforțate în prima repriză. "Au fost aproape de perfecțiune", a spus Bogdan Voine, la VOYO, după prima repriză de la Herning.

