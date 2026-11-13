Cum arată lotul României pentru EURO 2026

Din lotul pregătit de Ovidiu Mihăilă fac parte nu mai puţin de nouă jucătoare de la Dunărea Brăila, patru de la Corona Braşov, două de la Gloria Bistriţa, două de la CSM Bucureşti şi una de la CS Rapid Bucureşti.

Campionatul European feminin de handbal 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, fiind pentru prima dată când competiţia este găzduită de cinci ţări. România face parte din Grupa B, alături de campioana olimpică, mondială şi europeană en titre Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, meciurile din această grupă urmând să se dispute la BTarena din Cluj-Napoca.

Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, apoi vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie, şi Elveţia pe 8 decembrie. Primele două clasate din fiecare dintre cele şase grupe se califică în grupele principale ale competiţiei.

Lotul României:

portari: Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti), Bianca Curmenţ (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM Bucureşti);

Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti), Bianca Curmenţ (Dunărea Brăila), Yuliya Dumanska (CSM Bucureşti); extreme: Eva Kerekes (Corona Braşov), Mihaela Mihai, Mariam Mohamed, Beatrice Raicea (toate trei de la Dunărea Brăila);

Eva Kerekes (Corona Braşov), Mihaela Mihai, Mariam Mohamed, Beatrice Raicea (toate trei de la Dunărea Brăila); interi: Bianca Bazaliu, Andreea Popa, Sorina Grozav (toate de la Corona Braşov), Elena Roşu, Diana Lixăndroiu (ambele de la Dunărea Brăila);

Bianca Bazaliu, Andreea Popa, Sorina Grozav (toate de la Corona Braşov), Elena Roşu, Diana Lixăndroiu (ambele de la Dunărea Brăila); coordonatoare: Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula (toate de la Dunărea Brăila);

Alisia Boiciuc, Cristina Laslo, Rebeca Necula (toate de la Dunărea Brăila); pivoţi: Yaroslava Burlachenko, Lorena Ostase (ambele de la Gloria Bistriţa), Crina Pintea (CSM Bucureşti).

Stafful naţionalei: