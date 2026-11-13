PSV a luat decizia în privința lui Dennis Man! Un transfer stelar a fost anunțat la Eindhoven

PSV a luat decizia în privința lui Dennis Man! Un transfer stelar a fost anunțat la Eindhoven Stranieri
Radu Stroe
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Dennis Man ar putea pleca în această iarnă de la PSV.

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Dennis ManPSV EindhovenTransferKevin De Bruyne
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Fotbalistul român este nemulțumit cu statutul său din acest sezon, după ce, în stagiunea precedentă, a fost un jucător decisiv pentru titlul câștigat.

PSV s-a decis în legătură cu plecarea lui Dennis Man

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Man și-a pierdut postul de titular și abia mai prinde minute din partea lui Peter Bosz. Cu toate acestea, mai multe cluburi ar fi interesate de transferul său. Lazio, Atalanta sau Valencia ar putea intra în joc pentru semnătura românului în următoarea perioadă de transferuri.

Presa olandeză a anunțat faptul că PSV Eindhoven s-a decis în legătură cu o posibilă plecare a lui Dennis Man în această iarnă.

Tribal Football, care citează Eindhovens Dagblad, susține că PSV îi va permite lui Dennis Man să plece în luna ianuarie în cazul în care internaționalul român își va găsi un nou angajament, având în vedere că Dennis Man nu mai este un jucător de bază în viziunea antrenorului Peter Bosz.

De fapt, Bosz nu se bazează nici pe Sami Ouaissa, iar departamentul ofensiv este compus din Ruben van Bommel, Esmir Bajraktarevic, Amir Bouhamdi și Ivan Perisic, al cărui contract va expira în vară. PSV vrea însă să mai aducă un nume uriaș în ofensivă. 

Extrema Dennis Man ar urma să primească permisiunea de a pleca de la club în luna ianuarie, în timp ce Sami Ouaissa nu a jucat niciun minut de la transferul său de la NEC Nijmegen. Astfel, PSV ar rămâne cu Ruben van Bommel, Esmir Bajraktarevic, tânărul Amir Bouhamdi, în vârstă de 18 ani, și Ivan Perisic, al cărui contract expiră în vară”, a scris sursa citată.

Se pare că PSV Eindhoven vrea să îl transfere în această iarnă pe nimeni altul decât Kevin de Bruyne. Mijlocașul ofensiv ar urma să plece de la Napoli în această iarnă liber de contract, iar PSV speră că va reuși să îl convingă pe belgianul cu care a început deja tratativele.

De Bruyne ar fi încântat de propunerea olandezilor, iar PSV Eindhoven ar fi o variantă reală pentru fostul star al lui Manchester City.

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