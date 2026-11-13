Câte bilete s-au vândut pentru România - Polonia! Anunțul FRF

Câte bilete s-au vândut pentru România - Polonia! Anunțul FRF Nationala
SPORT.RO
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România - Polonia va conta pentru etapa a 5-a din UEFA Nations League.

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RomaniaPoloniaGica Hagi
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Echipa națională de fotbal a României speră că va da uitării primele meciuri din UEFA Nations League. „Tricolorii” mai au două meciuri de disputat în Liga B, cu Polonia și Bosnia.

Câte bilete au rămas pentru România - Polonia

Primele patru dueluri au dus la patru înfrângeri, spre surprinderea tuturor specialiștilor. Cum ultima impresie contează, România poate avea două meciuri bune în finalul campaniei de UEFA Nations League.

Echipa națională a României se bucură în continuare de suportul fanilor, drept dovadă peste 40.000 de bilete au fost vândute pentru partida cu Polonia din UEFA Nations League.

Cu o zi înainte de meci, Federația Română de Fotbal a transmis deschiderea caselor de bilete. Cu aproximativ o zi și jumătate înainte de fluierul de start, pe Arena Națională au rămas la vânzare mai puțin de 10.000 de bilete, așa cum informează FRF.

„Casele de bilete de la Arena Națională se deschid azi, la ora 12:00, și vor opera până la ora 20:00. Programul pentru ziua meciului este 12:00 - 22:30.

Mai sunt disponibile mai puțin de 10.000 de bilete pentru meciul cu Polonia, programat sâmbătă, de la ora 21:45”, s-a arătat în comunicatul FRF.

Lista convocărilor lui Gică Hagi

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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