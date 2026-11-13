România mai are două meciuri de disputat în urna valorică ”B” din Nations League: sâmbătă seară, de la 21:45, cu Polonia, și marți seară, de la 21:45, împotriva Bosniei. Ambele dueluri vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Ilie Dumitrescu a spus câte puncte face România cu Polonia și Bosnia: ”Îi aștept cu jigniri”

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, e încrezător în forța primei reprezentative și sugerează că selecționata lui Gheorghe Hagi va bifa patru puncte în ultimele două runde din Nations League.

România bate Polonia și face egal cu Bosnia, susține Ilie Dumitrescu. Cu polonezii am pierdut, scor 0-6 în tur, iar Bosnia ne-a învins cu 4-2 la București, pe Arena Națională.

”Patru puncte! Eu cred foarte mult. Trei mâine seară și unul în Bosnia. Îi aștept cu jigniri. Eu cred în grup. Eu cred cu tărie că Gică Hagi și echipa vor avea o reacție foarte bună.

Eu cred că mâine putem câștiga în fața Poloniei, pentru că am fost, am văzut meciul (n.r. tur) de sus și echipa noastră a arătat foarte bine în primele 30 de minut”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.