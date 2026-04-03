Rafael Nadal (39 de ani) ar putea reveni în tenis mai curând decât s-ar fi așteptat. La nici un an și jumătate de la ultimul meci jucat ca tenismen profesionist, fostul jucător din Manacor ar putea fi contractat de Iga Swiatek (24 de ani, 4 WTA), care își caută omul care să îi confere echilibrul de care are nevoie în această perioadă complicată.

Căzută de pe locul 2 al clasamentului WTA până pe a patra poziție, Iga Swiatek nu mai este angrenată într-o luptă unu-la-unu cu Aryna Sabalenka, ci a pierdut contactul cu vârful ierarhiei mondiale.

Rafael Nadal, posibilă variantă de antrenor pentru Iga Swiatek, aflată în declin

Swiatek are șase înfrângeri în primele 18 partide ale sezonului, un start fals, care a făcut-o să renunțe la serviciile fostului antrenor al Simonei Halep, Wim Fissette.

Pe lista de antrenori căutați de poloneză s-ar număra chiar Rafael Nadal, notează Przeglad Sportowy Onet.

Iga Swiatek ar avea în plan să se deplaseze la Mallorca, unde vrea să se antreneze, în cadrul Academiei de Tenis Rafa Nadal, înaintea sezonului de zgură.

Polonezii suspectează că Swiatek urmează să îi facă lui Nadal - pe care îl admiră și îl consideră un idol, în lumea tenisului - o ofertă pentru ca acesta din urmă să îi devină antrenor, cel puțin în sezonul de zgură care stă să înceapă.

Până ca Swiatek să facă sau nu această ofertă, poloneza a fost pozată alături de Nadal, într-un antrenament, dar l-a și angajat pe Francisco Roig, fost antrenor al lui Rafael Nadal, timp de două decenii. Recent, Roig a colaborat, scurt, cu Emma Răducanu.