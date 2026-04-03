Se întoarce Nadal în tenis? Spaniolul, aproape de o mutare uriașă, în timp ce „disperatul” Mouratoglou șomează Tenis
În Polonia și în Spania se discută despre o mutare care ar putea șoca lumea tenisului, în 2026.

Rafael Nadal (39 de ani) ar putea reveni în tenis mai curând decât s-ar fi așteptat. La nici un an și jumătate de la ultimul meci jucat ca tenismen profesionist, fostul jucător din Manacor ar putea fi contractat de Iga Swiatek (24 de ani, 4 WTA), care își caută omul care să îi confere echilibrul de care are nevoie în această perioadă complicată.

Căzută de pe locul 2 al clasamentului WTA până pe a patra poziție, Iga Swiatek nu mai este angrenată într-o luptă unu-la-unu cu Aryna Sabalenka, ci a pierdut contactul cu vârful ierarhiei mondiale.

Rafael Nadal, posibilă variantă de antrenor pentru Iga Swiatek, aflată în declin

Swiatek are șase înfrângeri în primele 18 partide ale sezonului, un start fals, care a făcut-o să renunțe la serviciile fostului antrenor al Simonei Halep, Wim Fissette.

Pe lista de antrenori căutați de poloneză s-ar număra chiar Rafael Nadal, notează Przeglad Sportowy Onet.

Iga Swiatek ar avea în plan să se deplaseze la Mallorca, unde vrea să se antreneze, în cadrul Academiei de Tenis Rafa Nadal, înaintea sezonului de zgură.

Polonezii suspectează că Swiatek urmează să îi facă lui Nadal - pe care îl admiră și îl consideră un idol, în lumea tenisului - o ofertă pentru ca acesta din urmă să îi devină antrenor, cel puțin în sezonul de zgură care stă să înceapă.

Până ca Swiatek să facă sau nu această ofertă, poloneza a fost pozată alături de Nadal, într-un antrenament, dar l-a și angajat pe Francisco Roig, fost antrenor al lui Rafael Nadal, timp de două decenii. Recent, Roig a colaborat, scurt, cu Emma Răducanu.

Se poate vorbi, la ora actuală, în consecință, de un interes mai mare pe care fostul tenismen, Rafael Nadal, îl provoacă, în rândul jucătorilor, pentru poziția de antrenor, decât cel de care beneficiază fostul tehnician al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou.

Antrenorul francez cu origini grecești a fost criticat de un fost număr unu ATP, Andy Roddick, pentru „disperarea” cu care caută subiecte fierbinți care să îl viralizeze și să îi aducă mai multă atenție și bani, în mediul online.

Mouratoglou, criticat aspru de Roddick: „E ridicol.”

„Fără a jigni pe nimeni, este perfect normal să te plictisești împotriva lui Daniil Medvedev, un fost număr unu mondial și câștigător de Grand Slam! Aș spune că este o opinie foarte greu de susținut dacă nu ai informații concrete.

Pentru mine, suntem la limita lipsei de respect față de tenis, față de jucători și față de cineva care este locul 9 în lume și îl bate pe Alcaraz. Dacă aș fi Medvedev și aș vedea asta, probabil aș ajunge la spital de la cât de mult mi-am dat ochii peste cap! Pentru mine, este ridicol. Pare o goană disperată după click-uri”, a criticat Roddick, potrivit WeLoveTennis.

Patrick Mouratoglou nu a mai antrenat pe nimeni din vara anului 2025, când s-a despărțit, în iulie, de japoneza Naomi Osaka.

Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
Devine Patrick Mouratoglou primul antrenor din cariera lui Nick Kyrgios? Momentul care i-a șocat pe fanii tenisului
Devine Patrick Mouratoglou primul antrenor din cariera lui Nick Kyrgios? Momentul care i-a șocat pe fanii tenisului 
Mouratoglou dezvăluie totul după scandalul-monstru și rușinos, făcut de Serena Williams în finala US Open 2018
Mouratoglou dezvăluie totul după scandalul-monstru și rușinos, făcut de Serena Williams în finala US Open 2018
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

