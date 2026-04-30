Joi se mai joacă meciul 3 şi în seriile FC Argeş Piteşti – CSM Oradea (0-2 la general) şi Rapid Bucureşti – Dinamo Bucureşti (1-1).

Principalii marcatori ai partidei au fost Creek 16 puncte, Molinar 12, Miletic 11, pentru gazde, respectiv Smith 17, Randolph 11, pentru CSU Sibiu.

În primele două meciuri, disputate la Sibiu, campioana a câştigat cu 101-94 şi 87-84, astfel că adună 3-0 la general şi se califică în semifinale.

SCMU Craiova şi CSO Voluntari vor juca vineri partida a treia, după ce în primele două dispute s-au înregistrat rezultatele: 82-64 şi 86-95 (1-1 la general).

Sferturile sunt programate în sistemul ”cel mai bun din cinci partide”. Confruntările 4-5 sunt programate între 2-6 mai, acolo unde va fi cazul.

Campioana en-titre este U BT Cluj, care a câştigat în 2025 al cincilea titlu naţional consecutiv.

news.ro