CSM București, calificare fără emoții în sferturile Cupei României

Valeria Maslova a marcat 9 goluri pentru ''tigroaice'', Merel Freriks 6, Mihaela-Andreea Mihai 6, iar portarul Daciana Hosu a reuşit 10 intervenţii.

Anamaria Mihaela Grigore s-a remarcat de la echipa ieşeană, cu 6 goluri.

În sferturi, CSM Bucureşti o va întâlni pe SCM Râmnicu Vâlcea.

Alte două meciuri din optimi au mai rămas de disputat, pe 28 februarie, CS Ştiinţa Bacău - CS Rapid Bucureşti (Sala Sporturilor ''Narcisa Lecuşanu'' - Bacău, 15:00), respectiv pe 11 martie, CSM Târgu Jiu - CS Minaur Baia Mare.

Programul sferturilor de finală (28 martie):

CS Gloria Bistriţa - Corona Braşov

CSM Bucureşti - SCM Râmnicu Vâlcea

Ştiinţa Bacău/CS Rapid Bucureşti - SCM ''U'' Craiova

CSM Târgu Jiu/CS Minaur Baia Mare - CSM Galaţi

Agerpres