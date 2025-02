Atmosfera a fost electrizantă, iar entuziasmul publicului a confirmat interesul uriaș pentru evenimentul programat pe 7 martie la Sala Sporturilor Traian.

Cătălin Moroșanu revine acolo unde a început totul

Cătălin Moroșanu a prefațat gala „Ziua Revanșei”, amintindu-și de momentul care i-a marcat debutul profesionist. "Era 2006 când am primit o ofertă de a lupta la Vâlcea cu Mihăiță Golescu, cu doar două săptămâni înainte. Am acceptat provocarea, am câștigat, iar de acolo a început cu adevărat cariera mea în kickboxing. Dacă nu spuneam 'da' atunci, poate că nu mai eram Cătălin Moroșanu de astăzi. Așa că vă îndemn pe toți să luptați pentru visurile voastre!" a declarat acesta, fiind aclamat de mulțime.



Eroii locali, pregătiți să facă spectacol



Entuziasmul fanilor a atins cote maxime când pe scenă au urcat cei patru luptători vâlceni care vor concura pe 7 martie. Printre aceștia se numără Mihai Desrobitu, singurul boxer al galei, care va disputa un meci de 6 reprize în fața unui adversar mai bine cotat. "Este o presiune pozitivă pentru mine, dar și o motivație extraordinară. De mic visam să lupt în fața unei săli pline la Vâlcea", a mărturisit Desrobitu.



Interes uriaș pentru bilete



Managerul DFS, Alin Huiu, a dezvăluit că jumătate din biletele disponibile au fost deja epuizate, cu o lună înainte de eveniment. Pe 7 martie, fanii vor putea urmări 12 lupte spectaculoase, cu sportivi din mai multe țări. Printre susținătorii românilor se numără și Eric Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria fotbalului românesc, care a urcat pe scenă și a declarat că va fi alături de luptătorii români în duelurile internaționale cu adversarii din Brazilia. Sunt programate două lupte România vs Brazilia la Vâlcea: Bogdan Bestea vs Rodrigo Mineiro și Valentin Mavrodin vs Vinicius Bereta.