Au facut HORA cu trofeul EHF! Party oltenesc pentru fetele de la Craiova dupa victoria cu Vipers. VIDEO

Fetele de la Craiova au incins hora dupa victoria cu Vipers Kristiansand din finala Cuupei EHF, scor 30-25, dupa 22-26 in tur.

Hore cu trofeul, carne la protap si karaoke. Asa au petrecut fetele de la SCM Craiova dupa castigarea finalei din Cupa EHF. De 25 de ani n-a mai castigat o echipa din Romania Cupa EHF.

Oltencele au mers la un restaurant si au petrecut pana in zori. Trofeul a fost vedeta serii. Ele au facut hora fara sa lase cupa din mana si au si cantat.

Romania poate realiza dubla in acest weekend. CSM Bucuresti lupta la Budapesta in Final Four. Semifinala e azi, cu Gyor, de la 16:15, pe www.sport.ro.